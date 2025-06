Milan, ribaltone improvviso per il rossonero: con Allegri cambia tutto

Il futuro del rossonero è pronto a subire un clamoroso cambio di rotta. Il Milan cambia completamente i suoi piani: l’ha deciso Max Allegri.

Dopo una stagione fallimentare il Milan vuole tornare a far la voce grossa con Max Allegri al timone. Il tecnico livornese è arrivato in rossonero per vincere e fin da subito ha tracciato la strada da percorrere. Richieste chiare alla società e porte chiuse per quei rossoneri non rientrano nel suo progetto tecnico.

Se con l’arrivo di Allegri c’è chi sarà costretto a fare le valigie, rivolgersi a Theo Hernandez, c’è anche chi proprio grazie ad Allegri potrebbe clamorosamente restare. L’ex tecnico della Juventus sembra infatti voler convincere la società a far restare un rossonero che sembrava avere il suo futuro già scritto.

Milan, Allegri stregato da Saelemaekers: può essere il nuovo Cuadrado

Rinforzare le fasce è al momento una delle priorità del Milan. I rossoneri sono al lavoro per aggiungere in rosa due terzini di livello, ma occhio ai colpi di scena. Come riportato infatti dalla Gazzetta dello Sport, Max Allegri starebbe pensando di rendere centrale nel suo progetto Alexis Saelemaekers.

L’idea di Allegri sarebbe infatti quella di usare il belga come fatto con Juan Cuadrado durante l’esperienza alla Juventus. Ciò si tradurrebbe quindi in un terzino con la propensione alla fase offensiva, ma comunque affidabile in difesa.

Il ritorno in rossonero di Saelemaekers sembrava dover essere solo temporaneo. Sia la Roma, desiderosa di confermarlo dopo l’ottima annata in prestito, che alcuni club esteri si erano fatti avanti senza però trovare un’intesa con il Milan. Ora tutto potrebbe cambiare con Allegri che è pronto a pescare il jolly dalla sua manica per offrire a Saelemaekers una seconda chance con la casacca rossonera.

Terzini Milan, Allegri vuole valorizzare i giovani: Jimenez e Bartesaghi pronti al salto di qualità

Nel corso della sua carriera, soprattutto nei suoi ultimi anni alla Juventus, Max Allegri ha fatto spesso di necessità virtù dando spazio a molti giovani. Lo stesso può accadere al Milan con Alex Jimenez e Davide Bartesaghi che possono diventare rinforzi molto preziosi. Se per lo spagnolo si tratterebbe di una conferma dopo l’ottima seconda parte di stagione, per l’italiano classe 2005 sarebbe una grande dimostrazione di fiducia.

Nell’ultima stagione Bartesaghi è stato un punto fermo del Milan Futuro, collezionando anche 7 presenze con la prima squadra fra tutte le competizioni. Ora però con Allegri tutto è pronto per il grande salto. Le premesse per essere fiduciosi ci sono tutte.