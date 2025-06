Milan, ribaltone sul mercato: niente Xhaka, si punta su un altro obiettivo

Il Milan ha preso una decisione importante sul mercato: non si punterà su Granit Xhaka per le troppe difficoltà legate all’operazione, l’affondo sarà per un altro centrocampista

Al Milan serve un altro centrocampista dopo Modric e Ricci per completare il reparto e concentrarsi su altri ruoli. Il prescelto sembrava essere Granit Xhaka, ma con il Bayer Leverkusen c’è stata un’evoluzione negativa nella trattativa. I 32 anni per il club rossonero sono un peso, così come i costi dell’ingaggio. Il Milan è una squadra in cerca di nuovi leader, ma per lo svizzero non verranno fatte eccezioni.

Milan, con Modric non si punterà su Xhaka: c’è Javi Guerra

Gazzetta.it ha fatto il punto della situazione: considerando che il Milan ha già preso Modric come centrocampista esperto, non punterà su altri over 30. Invece, destinerà il budget su Javi Guerra, potrebbe aumentare l’offerta già formulata da 20 milioni di euro bonus compresi al Valencia. Nel corso della settimana potrebbero già esserci delle novità importanti.

Xhaka è senza dubbio un leader, lo è stato in qualsiasi squadra abbia giocato ed è anche molto forte tecnicamente. Ma il Milan preferisce puntare su profili spendibili anche per il futuro e a quanto pare lo svizzero insieme a Modric sarebbe troppo.