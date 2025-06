Milan, Ricci ora è più vicino: scambio a sorpresa con il Torino

Samuele Ricci è uno dei nomi più importanti per il mercato del Milan. Il Torino spara alto ma occhio ad uno scambio inedito.

Il calciomercato del Milan è appena cominciato ed il club rossonero valuta vari nomi per rinforzare tutta la rosa. Uno dei reparti più importanti è senza dubbio il centrocampo dove la società valuta di rinforzare la rosa e stravolgere per certi versi la squadra della scorsa stagione. Reijnders è andato via, poi c’è Modric e il club rossonero valuta altri nomi per dare maggiore qualità al reparto.

In casa Milan piace molto Javi Guerra del Valencia ma uno dei pallini del club da tempo è Samuele Ricci, centrocampista del Milan e della Nazionale italiana. Il club valuta vari nomi, ma occhio a possibili intrecci di mercato. Il Torino chiede molto per Ricci, e si valuta quindi la possibilità di uno scambio, un intreccio che piace a diversi club.

Occhio Milan, si può chiudere lo scambio per Ricci

Samuele Ricci è uno dei nomi principali per il mercato del Milan ma la società di Urbano Cairo valuta il giocatore oltre 35 milioni di euro. Parti molto distanti ma ora le parti potrebbero venirsi incontro mediante uno scambio di mercato e l’edizione odierna di Tuttosport ha analizzato questa possibilità.

Secondo quanto riporta il quotidiano torinese un nome che piace a Baroni e Cairo è quello di Warren Bondo, centrocampista che il Milan ha acquistato a gennaio dal Monza e che ora potrebbe nuovamente partire, sacrificato come parziale contropartita per Ricci. Si cerca una quadra ma occhio a questo scambio di calciomercato.