Milan, ritorno di fiamma: Gasperini dà il via libera

Il valzer delle panchine in Serie A è ormai terminato e le tante novità potrebbero portare a cambiamenti anche sul mercato

Milan e Roma sono tra le squadre di massima serie che hanno cambiato guida tecnica. I rossoneri hanno puntato su Massimiliano Allegri mentre la Roma ha scelto Gian Piero Gasperini.

Con gli stravolgimenti in panchina il mercato di Milan e Roma potrebbe andare incontro a sostanziali novità sul piano strategico. E tra le due società potrebbero esserci degli affari come accaduto più volte nel corso degli ultimi anni. Basti pensare ai recenti trasferimenti di Alessandro Florenzi, Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham, senza dimenticare quelli passati, da Andrea Bertolacci ad Alessio Romagnoli passando per Mattia Destro e arrivando addirittura al compianto centrocampista Agostino Di Bartolomei, oltre ai vari Cafù e Mexes, approdati in rossonero dopo la scadenza del contratto che li legava alla Roma.

Ora il Milan e la Roma potrebbero ragionare su un altro affare dato che con gli arrivi di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini le strategie sul mercato delle rispettive società potrebbero inevitabilmente cambiare. Partendo proprio da Alexis Saelemaekers, reduce da una stagione positiva con la maglia della Roma, ma dopo il suo rientro al Milan potrebbe trovare maggiore spazio in rossonero grazie alla presenza in panchina di Massimiliano Allegri il quale potrebbe dare fiducia all’esterno belga ex Bologna.

Calciomercato Milan, affare a sorpresa con la Roma

Oltre all’esterno belga, un altro giocatore potrebbe finire al centro di una trattativa di mercato tra Roma e Milan. Tanto dipenderà dalle scelte del club giallorosso che avrebbe messo gli occhi su Tino Anjorin, talentuoso centrocampista inglese classe 2001 di proprietà dell’Empoli.

La Roma potrebbe affondare il colpo per l’ex Chelsea dopo la retrocessione dei toscani in Serie B. L’eventuale approdo di Tino Anjorin in giallorosso potrebbe spingere il club capitolino a valutare la cessione di Lorenzo Pellegrini il cui nome potrebbe così tornare di grande attualità per il mercato del Milan dopo le prime voci emerse nei mesi scorsi relative all’interessamento del Diavolo per il centrocampista della Roma.