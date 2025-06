Milan, rivoluzione totale: il portiere arriva dalla Premier

Potrebbe cambiare radicalmente volto il Milan per la stagione 2025/2026: con Tare e Allegri quante novità in campo

Dopo l’addio di Tijiani Reijnders, anche Mike Maignan potrebbe lasciare il Milan. E il nuovo portiere rossonero potrebbe arrivare dalla Premier League.

Dopo l’ultima deludente stagione, terminata con la mancata qualificazione alle prossime coppe europee, il Milan vuole rifondare. Si ripartirà dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, due figure di campo e di grande esperienza a cui è stato affidato il compito di rifondare il Milan dopo le delusioni dell’ultima annata sportiva. La rifondazione è partita da una cessione dolora quanto inevitabile, quella del centrocampista olandese Tijiani Reijnders, passato al Manchester City di Pep Guardiola per settanta milioni di euro, di cui cinquantacinque di parte fissa e altri quindici di bonus vari.

Tra i big che potrebbero salutare c’è anche Mike Maignan, il cui contratto col Milan scadrà tra un anno. Da tempo si parla del rinnovo di contratto, ma ad ora non è stato raggiunto alcun accordo. Ecco perché nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe registrarsi qualche colpo di scena, col possibile addio dell’estremo difensore francese prima dell’inizio della stagione. E alla luce di questo possibile scenario, il Milan si guarda intorno per trovare un nuovo titolare tra i pali dopo diversi anni di titolarità di Mike Maignan, anche nell’anno dello scudetto con Pioli in panchina.

Calciomercato Milan, l’erede di Maignan può arrivare dalla Premier League

L’erede di Mike Maignan per difendere i pali del Milan potrebbe arrivare dalla Premier League. Da tempo il club rossonero segue Svilar, ormai prossimo al rinnovo di contratto con la Roma. E in questo scenario spunta una nuova ipotesi per il calciomercato del Milan.

Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da TBR Football, il Milan avrebbe iniziato a valutare anche l’ipotesi rappresentata da Guglielmo Vicario, ex Empoli ora in forza al Tottenham. Allo stato attuale si tratterebbe di una suggestione, ma va ricordato che circa dieci giorni fa la dirigenza rossonera ha incontrato in sede il suo entourage. E da cosa potrebbe nascere cosa.