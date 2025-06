Milan: rompe con l’Atletico, arriva dalla Liga per 30 mln

I rossoneri sono alla ricerca di un giocatore che possa affiancare Gimenez e c’è un calciatore che sembra essere in rotta con Simeone

Il calciomercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo. Tare e Allegri da tempo stanno ragionando sulla possibilità di andare a rinforzare la squadra e per adesso non si è ancora deciso di affondare il colpo. I rossoneri sono in una fase in cui si valutano i giocatori e c’è una questione in casa Atletico che il direttore sportivo del club meneghino potrebbe tenere sotto stretta osservazione.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il giocatore è praticamente ai ferri corti con Simeone. Non gode della fiducia del tecnico e questo sembra rappresentare una sorta di rottura definitiva con l’Atletico e una sua possibile cessione nel prossimo calciomercato non è da escludere. Il calciatore sarebbe intenzionato a chiedere delle garanzie importanti sul futuro. In caso di rottura definitiva, il Milan potrebbe decidere di fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Milan: rottura con Simeone, ci provano i rossoneri

Il Milan, nonostante l’assenza della Champions League, è alla ricerca di calciatori importanti e che possano consentire ai rossoneri di fare un salto di qualità importante per il futuro. Per adesso si è in una fase embrionale di ogni trattativa e per questo motivo non si hanno certezze di quello che potrà succedere nel prossimo futuro. Ma il club meneghino potrebbe seguire da vicino una situazione destinata a dare ad Allegri un calciatore di assoluto livello.

Stando alle ultime indiscrezioni, Sorloth sarebbe intenzionato a chiedere più spazio all’Atletico Madrid altrimenti è pronto a lasciare i Colchoneros per una nuova avventura nel prossimo calciomercato. E l’ipotesi del Milan è da tenere in considerazione visto che i rossoneri sono alla ricerca di almeno una punta di livello. In caso di una partenza di Gimenez, si andrebbe su un doppio colpo in attacco.

Una rottura costringerebbe l’Atletico a cedere Sorloth anche ad una cifra inferiore rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento e parliamo di circa 30 milioni di euro. Si tratta comunque di una ipotesi di calciomercato che dovrà essere confermata nel prossimo futuro.

Mercato Milan: Sorloth nuovo bomber dei rossoneri?

Sorloth è un profilo che piace molto ai rossoneri visti anche le 20 reti messe a segno in Liga. Una ipotesi di calciomercato da tenere in considerazione visto che il Milan è alla ricerca di un bomber di livello.

Per adesso il nome di Sorloth è una semplice suggestione. Non c’è alcuna trattativa in corso. Ma, in caso di rottura con l’Atletico Madrid, un tentativo di tare non è assolutamente da escludere.