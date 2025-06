Milan: rompe con l’Atletico, Simeone dice sì al prestito

I rossoneri potrebbero ragionare sulla possibilità di andare a chiudere una operazione importante in casa dei Colchoneros: i dettagli

Il Mondiale per Club per l’Atletico Madrid è terminato e per la squadra di Simeone è il momento di fare il punto della situazione sui giocatori da tenere o cedere. In particolare, secondo le informazioni di fichajes.net, c’è un calciatore che non ha assolutamente convinto e l’ipotesi di una sua partenza per ritrovare il suo livello è da tenere in considerazione. Per il momento si tratta di una suggestione e per questo motivo bisognerà capire come ci si muoverà nel prossimo futuro.

Di certo è un qualcosa da seguire con attenzione e il Milan resta alla finestra. Il calciatore vorrebbe giocare in Europa, ma sembra difficile dire di no ai rossoneri. Per adesso non c’è stato ancora nessun contatto fra le parti anche perché Tare ha altre priorità. Non è da escludere che preso si possa fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Milan: l’Atletico lo scarica, Tare ci pensa

Per il momento il Milan sta vagliando diversi profili. Le priorità Tare le ha messe in cima alla lista, ma il direttore sportivo resta attento anche alle occasioni che potrebbero essere durante la sessione. Per esempio Zinchenko è quel nome che ha scalato le gerarchie nel giro di poco tempo visto che non era un nome in pole position.

E potrebbe essere così anche per Gallagher. Il centrocampista ha fatto molta fatica con l’Atletico Madrid e dalla Spagna confermano una sua possibile partenza nel prossimo calciomercato magari anche con la formula del prestito. L’idea dei Colchoneros sarebbe quella di non portare il giocatore a svalutarsi e quindi c’è bisogno di una stagione da protagonista. E il Milan rappresenta la squadra giusta per rilanciarsi dopo un anno non facile e un Mondiale per Club non perfetto.

Ad oggi non ci sono stati contatti fra le parti. Resta comunque una pista da seguire con attenzione visto che il Milan è alla ricerca in quei ruoli in questo calciomercato e Gallagher è un calciatore che ha bisogno di rilanciarsi.

Mercato Milan: Gallagher opportunità per il centrocampo

Gallagher in questo momento è una opportunità di calciomercato da tenere in considerazione per il Milan visto che il giocatore non rientra più nei piani dell’Atletico Madrid.

Vedremo se il Milan deciderà davvero di sondare il terreno per Gallagher oppure continuerà ad andare sui profili individuati in un primo momento.