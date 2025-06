Milan: scambio con il Newcastle, un centrale per Allegri

Il futuro dei rossoneri è ancora tutto da scrivere. Sono diversi i giocatori destinati a partire ed uno potrebbe essere utilizzato come pedina

Il Milan cambierà volto rispetto alla scorsa stagione. La mancata qualificazione alla Champions League sta portando molti giocatori a ragionare sulla possibilità di lasciare la maglia rossonera per iniziare una nuova esperienza. E attenzione alla possibilità di uno scambio con il Newcastle.

Negli inglesi c’è un vecchio obiettivo dei rossoneri. Il Milan potrebbe fare un tentativo nel prossimo calciomercato magari sfruttando l’interesse del Newcastle per Tomori. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, gli inglesi avrebbero sondato il terreno per il centrale senza, però, affondare il colpo. La situazione in futuro potrebbe cambiare e a questo punto le due squadre sono destinati a sedersi sul tavolo per accertare la fattibilità di una operazione simile.

Calciomercato Milan: affondo per un giocatore, i dettagli

I rapporti tra il Milan e il Newcastle sono ottimi ormai da tempo e questo potrebbe facilitare la possibilità di andare a chiudere un’altra operazione di calciomercato molto importante. Secondo le informazioni del Corriere dello Sport, il club inglese sarebbe sulle tracce di Tomori e prepara una proposta per capire eventualmente la fattibilità di un affare che consentirebbe ad Allegri di avere un vecchio pallino del tecnico toscano.

Il nome in questione è quello di Botman. Il centrale olandese potrebbe optare di cambiare squadra e magari scommettere sul Milan per iniziare una esperienza differente. Una operazione non semplice considerato che il giocatore ha un valore intorno ai 50 milioni di euro. Ma Tomori dovrebbe consentire di abbassare il cash. Resta da capire se i rossoneri decideranno di andare ad affondare il colpo per il giocatore oppure si opterà per una soluzione differente.

Il Milan ha bisogno di rinforzi di livello in difesa e Botman rappresenta una possibilità di calciomercato da tenere in considerazione soprattutto se il Newcastle ha intenzione di sondare in modo concreto il terreno per Tomori durante la prossima sessione di calciomercato.

Mercato Milan: Botman ritorna obiettivo?

Botman potrebbe ritornare un obiettivo di calciomercato del Milan. L’olandese con il Newcastle si è dimostrato di qualità ed ora non è da escludere che possano aprirsi le porte del nostro campionato.

Il Milan per sbloccare la trattativa potrebbe mettere sul piatto una proposta economica più il cartellino di Tomori. Per adesso siamo nel campo delle suggestioni. Poi vedremo cosa succederà in futuro.