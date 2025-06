Milan: scambio secco in A, c’è il sì di Allegri

I rossoneri lavorano per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. E ci potrebbe essere una novità molto importante nelle prossime ore

È un Milan che lavora in modo molto attento per rinforzare la rosa. La stagione deludente appena trascorsa è nella mente di tutti e in società si ha intenzione di andare a prendere calciatori di livello. L’assenza delle competizioni europee potrebbe consentire di lottare per obiettivi importanti. Per farlo c’è bisogno di trovare profili giusti e non è da escludere che nelle prossime settimane si possa puntare su uno scambio in Serie A.

Secondo le ultime informazioni, un giocatore del Milan sarebbe finito nel mirino di un club di Serie A e l’ipotesi di uno scambio durante il prossimo calciomercato è da tenere in considerazione. Per adesso si tratta di una suggestione e vedremo se si entrerà nel vivo nel corso delle settimane oppure si andrà su profili differenti. Di certo è una pista da seguire con attenzione nel giro di poco tempo.

Calciomercato Milan: affare in Serie A, possibile scambio

Il futuro del Milan è ancora tutto da scrivere. In questo momento i rossoneri sembrano essere concentrati principalmente sulle cessioni e quindi per le entrate c’è bisogno di attendere un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro. Naturalmente Allegri e Tare sono al lavoro per individuare i profili giusti.

Secondo le informazioni di transferfeed, il Bologna vorrebbe il prestito di Bennacer per il prossimo calciomercato. Il centrocampista, rientrato da un anno positivo al Marsiglia, dovrebbe restare nel nostro campionato e l’ipotesi felsinei è da tenere in considerazione soprattutto se il Milan dovesse andare a chiedere un calciatore come Ferguson. Lo scozzese piace davvero molto ai rossoneri e si tratta di una possibilità da tenere in considerazione visto le difficoltà ad arrivare a Jashari.

Siamo comunque nel campo delle ipotesi. Per il momento Ferguson è una ipotesi di calciomercato. Per adesso non si hanno contatti diretti tra le parti, ma lo scozzese rappresenta una possibilità importante soprattutto se il Bologna dovesse fare un sondaggio concreto per Bennacer.

Mercato Milan: attenzione allo scambio Ferguson-Bennacer

Il Bologna non ha alcuna intenzione di abbassare il livello e, quindi, il profilo di Bennacer rappresenta un calciatore da seguire per i felsinei nel prossimo calciomercato.

E il Milan potrebbe andare a sondare il terreno per Ferguson. Per adesso si è nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.