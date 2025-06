Milan scatenato, arriva il colpaccio dalla Premier: il Liverpool apre alla cessione

Il Milan scatenato sul mercato. Dopo aver ceduto Reijnders, i rossoneri possono investire parte dell’incasso nel bomber del Liverpool. I Reds hanno aperto le porte alla cessione.

Milan-Cremonese, gara d’esordio dei rossoneri in campionato, sarà la prima occasione in cui il popolo di “San Siro” accoglierà i nuovi innesti. L’impressione è che il più acclamato sarà Luka Modric, il quale entrerà nell’universo milanista dopo il Mondiale per Club. Ma saranno tanti i volti nuovi nell’organico di Massimiliano Allegri. La rosa sarà infatti soggetta ad un ridimensionamento già avviato dall’addio di Reijnders. Anche Musah è ai saluti, mentre rimane da risolvere il nodo Theo Hernandez, il cui trasferimento all’Atletico Madrid sembra ufficialmente saltato per la distanza tra domanda e offerta.

Milan, rivoluzione in corso: pazza idea per l’attacco

Una rivoluzione verrà attuata anche nel reparto offensivo, dove l’unico certo del posto è Santiago Gimenez. Ad oggi il ritorno alla Roma di Abraham è l’ipotesi più plausibile. Destino lontano da Milano anche per Jovic (non è bastato il finale di stagione convincente) e Camarda, che potrebbe essere girato in prestito. Il focus di Allegri è quindi su una punta di livello da affiancare al “Bebote”. La nuova idea in via Aldo Rossi è Darwin Nunez, che con Arne Slot ha perso il posto da titolare.

Il rendimento dell’ultima stagione non è stato eccezionale per l’urugaiano, a segno solamente in sette occasioni su 47 apparizioni totali (di cui solo 17 da titolare). Come rivelato da “Tuttosport”, il Liverpool potrebbe aprire ad una cessione in prestito con diritto di riscatto, opzione gradita al Milan il quale non si può permettere un acquisto a titolo definitivo di un calciatore come Nunez, la cui valutazione è scesa rispetto agli 85 milioni sborsati dai Reds nel 2022, ma l’asticella rimane alta.

Milan, spunta Darwin Nunez per l’attacco: si può trattare con il Liverpool

Rimandare al 2026 eventuali trattative a titolo definitivo può quindi essere uno scenario intrigante sia per il Diavolo che per il Liverpool, che potrebbe accettare la formula del prestito per favorirne il rilancio lontano dall’Inghilterra pesando a bilancio meno di 30 milioni di euro.

Nel frattempo il Milan monitora altri profili per l’attacco. Come ribadito negli ultimi giorni, il preferito di Max Allegri rimane Dusan Vlahovic, sebbene Tudor voglia ancora puntare su di lui. Anche le alternative giocano in Serie A, con Retegui e Lucca in lizza nonostante la concorrenza, specialmente per il gigante dell’Udinese.