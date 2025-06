Milan: sgarbo alla Juventus, lo manda Pulisic

I rossoneri potrebbero guardare in Olanda per andare a chiudere una operazione importante e anticipare i bianconeri: garantisce Pulisic

Sono giorni di riflessioni e valutazioni in casa Milan. I rossoneri sembrano essere principalmente concentrati sulle cessioni, ma in sede si stanno vagliando anche profili in entrata. Tare dovrà dare ad Allegri almeno due attaccanti visto che il destino di Abraham e di Jovic è lontano da questi colori. Gimenez da solo non basta e c’è un nome che nel prossimo futuro potrebbe ritornare in auge per quanto riguarda il club meneghino.

Già accostato in passato, il giocatore in questa stagione con il PSV si è comportato molto bene visti i 18 gol realizzati in 29 presenze. Numeri importanti che hanno portato diverse squadre su di lui per il prossimo calciomercato. Ci pensa anche la Juventus, ma il Milan potrebbe decidere di tornare con forza sul profilo magari sfruttando l’ottimo rapporto con Pulisic e Musah. Al momento non c’è alcuna trattativa in corso e vediamo cosa potrà succedere.

Calciomercato Milan: affare in Olanda, Juventus beffata

Il Milan guarda in Olanda per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. L’obiettivo del club è quello di dare al tecnico delle alternative importante. In attacco in questa stagione è mancato l’apporto di diversi calciatori e quindi si stanno valutando diversi nomi per avere delle frecce nell’arco del tecnico di livello per competere per il campionato.

Il nome che potrebbe ritornare in auge per il Milan è quello di Ricardo Pepi. Il classe 2003 del PSV ha dimostrato di essere un attaccante di qualità e il suo profilo è destinato nel prossimo calciomercato ad essere accostato a diversi club. Anche i rossoneri possono pensarci considerata la presenza di Pulisic in squadra. Per adesso non ci sono trattative in corso e si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione per il prossimo futuro.

Al momento il Milan sembra avere altre priorità. Una volta concluse queste, si penserà a completare la rosa a disposizione di Allegri e la pista Pepi è da tenere in considerazione per il calciomercato estivo. si tratta di una possibilità destinata a prendere piede nella seconda parte della sessione.

