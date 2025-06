Milan, super doppio colpo con l’addio di Rafael Leao: Allegri ha detto sì

Il Milan può piazzare un super doppio colpo se andasse via Rafael Leao: Massimiliano Allegri ha già dato il suo sì alla dirigenza

Con l’addio di Tijjani Reijnders, anche Mike Maignan e Theo Hernandez possono lasciare. Il Milan si avvia a una rivoluzione con le cessioni dei giocatori più forti e rappresentativi e in questo lotto rientra anche Rafael Leao. Il Bayern Monaco, in questo senso, si è già fatto avanti. Tant’è vero che dopo dei sondaggi in questa settimana è prevista un’offerta che farà vacillare il club rossonero.

Milan, le contropartite del Bayern Monaco convincono Allegri

Secondo quanto riferito da ‘TMW’, il Milan riceverà a breve una proposta dal Bayern Monaco per Rafael Leao. Si parla di un ricco conguaglio da 60 milioni di euro più due contropartite: Kim Min-Jae e Kingsley Coman. Si tratta di due nomi molto apprezzati da Allegri, che risolverebbe il problema di un nuovo esterno offensivo con l’addio di Leao, tra l’altro un ex Juve molto forte come Coman, e Kim in difesa.

Kim in Serie A con il Napoli ha fatto la differenza, dimostrandosi un difensore più che affidabile ed era stato premiato dalla Lega anche come miglior centrale del campionato 2022-23. Al Bayern Monaco l’esperienza è da considerarsi positiva, ma non ha mai raggiunto gli stessi livelli. Per Allegri si tratterebbe di due arrivi molto importanti che alzerebbero la qualità della rosa.