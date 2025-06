Milan, svendita e acquisto a peso d’oro: incassata una cifra irrisoria

Grosso rimpianto per il Milan, che ha perso una ghiotta occasione sul mercato utile a fare cassa

Guardando alle scelte compiute in passato, il Milan può sicuramente dire di avere dei rimpianti. Il club rossonero sta lavorando per ripartire dalle fondamenta dando vita ad un nuovo progetto, avviato con la scelta del nuovo direttore sportivo e della nuova guida tecnica.

L’arrivo di una figura esperta come Igli Tare lascia ben sperare il mondo rossonero per le stagioni che verranno. Il DS del Diavolo ha deciso di puntare su un allenatore vincente e dalla grandissima esperienza come Massimiliano Allegri: i due sono chiamati a portare il Milan sulle dimensioni che gli spettano.

Che smacco per il Milan! Enorme rimpianto di mercato per i rossoneri

Le ultime notizie di calciomercato lasciano non pochi rimpianti al Milan per le decisioni prese in passato. Dopo aver dominato l’ultima Premier League, il Liverpool ha deciso di apportare modifiche radicali alla propria formazione titolare e nello specifico alla difesa, rinnovando entrambe le fasce.

L’addio di Alexander-Arnold e quello sempre più probabile di Robertson hanno portato i Reds a scegliere i propri nuovi terzini: sulla destra è arrivato Frimpong, mentre per il fianco sinistro la scelta è ricaduta su Milos Kerkez. L’ultima grandiosa stagione disputata con la maglia del Bournemouth ha spinto la squadra allenata da Arne Slot a puntare con forza sul classe 2003, pagato la bellezza di 47 milioni di euro. Giovane e dal potenziale vastissimo, Kerkez può rappresentare il futuro dei Reds e del calcio internazionale.

Un grande talento che il Milan non ha voluto curare e sfruttare al meglio. Kerkez ha militato in rossonero dal febbraio 2021 al gennaio 2022, prima di essere ceduto all’AZ Alkmaar per soli 1,175 milioni di euro. E appena tre anni dopo Kerkez approda in una delle squadre più ambite al mondo, che per averlo ha dovuto sborsare una cifra faraonica. In base al sistema di contributo di solidarietà, anche il Milan riceverà un indennizzo dal passaggio dell’ungherese al Liverpool. La cifra è comunque irrisoria: appena 230mila euro, ai quali si vanno ad aggiungere ulteriori 90mila euro di training compensation, ovvero la cifra elargita ai club che hanno formato il calciatore.