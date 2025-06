Milan, svolta Maignan: la rivelazione di Sky

Il Milan lavora in parallelo a diverse entrate e uscite sul calciomercato estivo: occhio alla posizione di Maignan, la rivelazione di Sky

Siamo ancora a metà giugno, eppure il Milan è già partito fortissimo sul calciomercato. È vero, finora sono state effettuate soprattutto delle uscite importanti, soprattutto quella di Tijjani Reijnders, il calciatore migliore della scorsa stagione, finito a suon di milioni alla corte di Pep Guardiola al Manchester City.

Ora, però, bisogna guardare avanti, in una stagione che vedrà il Milan fuori dalle coppe e in cui ci saranno diverse novità. La creazione della rosa dovrà essere compiuta in assoluta simmetria con i pensieri e le volontà di Massimiliano Allegri. Ci saranno sicuramente diversi acquisti, ma occhio anche ai calciatori ancora in bilico e che potrebbero lasciare il club.

Da Theo Hernandez a Maignan: tutti i nomi in bilico nel Milan

Se si guarda alla rosa attualmente a disposizione dei rossoneri, ci sono sicuramente diversi profili che ancora devono chiarire il loro futuro e che sembrano in bilico nelle idee del club, dopo una stagione in cui a dominare è stata sicuramente la delusione. Due big rossoneri potrebbero ancora lasciare Milano e si tratta sicuramente di Mike Maignan e Theo Hernandez.

La posizione del portiere resta assolutamente in bilico. Negli scorsi giorni, vi abbiamo riportato dell’interesse del Chelsea per il francese, ma la pista è naufragata con un’offerta che il Milan ha fin da subito giudicato assolutamente insufficiente. Non bastano 15 milioni di euro per acquistare un portiere del calibro di Maignan.

A chiarire la situazione è stato Luca Marchetti, giornalista di Sky, che ha riportato alcuni retroscena sulla vicenda. Il Milan è pronto ad ascoltare ogni offerta per l’ex Lille – vista la sua situazione contrattuale -, ma nemmeno 20 milioni di euro sarebbero bastati. E c’è di mezzo anche la volontà di Allegri.

Allegri ha un pensiero ben preciso per la porta

Secondo quanto riporta Sky, inoltre, il tecnico livornese non sarebbe affatto convinto della partenza di Maignan, soprattutto a certe cifre. Anzi, Allegri punta molto sul suo numero uno e non vorrebbe privarsi di un leader così importante al primo anno della sua seconda vita al Milan.

Vedremo se le cose andranno davvero così o se alla fine arriverà un’offerta convincente per la cessione. Di sicuro, al momento sembra difficile che possano ripartire i dialoghi per il rinnovo del contratto.