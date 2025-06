Milan, svolta per Jashari: annunciato un altro colpo

Ardon Jashari resta un nome caldo per il calciomercato del Milan: annunciato un altro colpo a centrocampo per i rossoneri

Il Milan è nel centro di una rivoluzione che ha avuto inizio da ruoli fondamentali per il club, dopo una stagione al di sotto delle aspettative e finita con l’esclusione dalle coppe europee. Gli arrivi di Igli Tare e Massimiliano Allegri rappresentano di sicuro una svolta che non può essere sottovalutata e che andrà avanti anche sul calciomercato.

Le cessioni per fare cassa ci sono già state e ce ne saranno anche altre, ma attenzione anche a chi potrebbe arrivare ed è già un colpo fatto. Luka Modric sarà l’epicentro del centrocampo in grado di guidare tutto il gruppo, nonostante la carta d’identità non sia più così verde. Nelle ultime ore, però, la società si sta concentrando in maniera sempre più attiva su un nome che stuzzica la fantasia dei tifosi.

Il Milan insiste per Jashari: lui vuole solo i rossoneri

Il Milan si è fermato a un’offerta da 30 milioni di euro per Ardon Jashari. Non sono pochi per il talento svizzero, che ha mostrato tutte le sue qualità con la maglia del Club Brugge, facendo stropicciare gli occhi ai tifosi anche in Champions League. Allo stesso tempo, la società belga non ha bisogno di cedere uno dei suoi migliori calciatori.

Esattamente com’era successo per De Ketelaere, non c’è alcuna intenzione di fare sconti e si continua a chiedere 40 milioni. A questo punto, è sceso in campo il calciatore per cercare di uscire da questo stallo: la sua posizione è chiara, vuole solo il Milan.

Si allontana Xhaka: il punto sul centrocampo

Carlo Pellegatti ha assorbito il pressing crescente dei rossoneri per Jashari e ha fatto il punto sul centrocampo a disposizione di Allegri per la prossima stagione. Ha sottolineato che è in chiusura anche Ricci, un altro colpo di livello, e ci saranno anche Loftus-Cheek, Fofana, Bondo e probabilmente Jashari.

Con questa composizione “il Milan ritiene il reparto più che sufficiente” per affrontare una stagione in cui non ci saranno le coppe europee. Leggendo tra le righe, quindi, pare tramontata la pista che potrebbe portare Granit Xhaka in Italia.

Negli scorsi giorni, il Bayer Leverkusen aveva sempre fatto scudo alla cessione di uno dei suoi big, per cui aveva chiesto 15 milioni di euro. È probabile, dunque, che l’unico profilo esperto sarà Modric a centrocampo.