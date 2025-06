Milan, svolta per Leoni: tesoretto per 3 colpi

Il Milan si muove con forza sul calciomercato, sia in entrata sia in uscita: c’è il tesoretto per tre nuovi colpi, compreso quello di Leoni

Stavolta i rossoneri non possono proprio sbagliare. Dopo una stagione parecchio deludente, la società si sta muovendo con forza sul calciomercato. I primi passi sono stati i tesseramenti di Igli Tare e Massimiliano Allegri, due grandi conoscitori del campionato italiano che stanno dimostrando tutta la loro forza anche per il peso sulle trattative.

Dopo una prima parte di sessione estiva decisamente spumeggiante, è arrivato il momento di chiudere altre operazioni che potrebbero cambiare sensibilmente il volto del club nel prossimo futuro. Nelle ultime ore, qualcosa di importante si sta muovendo in difesa e si tratta di un affare direttamente collegato al futuro di Giovanni Leoni.

Una nuova cessione in difesa finanzia il calciomercato

Oggi il Milan non ha affatto problemi economici o mancanza di fondi per portare avanti le trattative. Dopo gli addii di Theo Hernandez (ancora da concretizzare) e Tijjani Reijnders entreranno nelle casse più di 100 milioni, un bottino davvero consistente per centrare altre operazioni in entrata.

Le cessioni, però, non si fermeranno qui, perché c’è un altro calciatore che ha deluso e sembra sul piede di partenza. Stiamo parlando di Malick Thiaw: il centrale ha commesso qualche grave errore e ha giocato a corrente alternata nel corso dell’ultima stagione, senza mai essere sicuro della titolarità.

Nelle ultime ore, il Como si è fatto avanti con forza con lui con l’intenzione di rinforzare il pacchetto di difesa e ha trovato l’accordo con il Milan sulla base di 25 milioni di euro bonus compresi. Ora si attende la contrattazione tra il nuovo club e il centrale, a cui verrà comunque prospettato un ricco contratto per accettare la destinazione.

Milan, 3 colpi urgenti in entrata: c’è anche Leoni

A questo punto, i margini di spesa non sarebbero affatto un problema. E proprio per questo, attenzione alla possibilità che il Milan riesca a chiudere subito due centrocampisti. Dovrebbe trattarsi di un profilo più esperto e uno più giovane, con Ricci e Xhaka in prima fila, in attesa di novità sul fronte Jashari.

Qualcosa si muove anche in difesa: con i 25 milioni di euro che potrebbe incassare da Thiaw, il Milan potrebbe fiondarsi con ancora più forza su Giovanni Leoni. Per questo, ora l’Inter rischia di passare in secondo piano per il giovane centrale.