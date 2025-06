Milan, svolta per Rabiot: arriva con lo scambio

Dopo aver virtualmente chiuso l’operazione Modric, il Milan continua il restyling del centrocampo

Nel mirino c’è anche Samuel Ricci del Torino, ma ora l’obiettivo principale del Milan è Adrien Rabiot per rinforzare il centrocampo rossonero.

Dopo gli arrivi di Igli Tare e Massimiliano Allegri come nuovi direttore sportivo e allenatore rossoneri, il Milan accelera sul mercato in entrata. Nelle prossime ore dovrebbe essere definita la trattativa per l’arrivo in Italia di Luka Modric, esperto centrocampista croato pronto ad atterrare a Milano dopo aver vinto praticamente tutto con la maglia del Real Madrid. Un innesto di qualità ed esperienza indiscutibili per il Diavolo, al netto di qualche legittimo dubbio relativo alle condizioni atletiche di un giocatore che il prossimo 9 settembre spegnerà quaranta candeline.

Quello dell’esperto giocatore croato non sarà però l’unico innesto del Milan a centrocampo. Anche alla luce della probabile cessione di Tijiani Reijnders al Manchester City, il Milan lavora infatti a un vero e proprio restyling della zona nevralgica. Il direttore sportivo Igli Tare è in pressing su Samuel Ricci, obiettivo da tempo nel mirino del Milan ma non semplice da raggiungere viste le resistenze del patron del Torino Urbano Cairo. Ad ogni modo filtra fiducia in merito al possibile arrivo in rossonero del giovane centrocampista, ma l’altro obiettivo del Milan è Adrien Rabiot.

Calciomercato Milan, trovata la chiave per l’affare Rabiot

Arrivato all’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi un anno fa, nella stagione appena terminata Adrien Rabiot ha giocato trentuno partite realizzando dieci gol e sei assist. Un bilancio più che positivo per l’ex Juventus, noto pallino di Massimiliano Allegri. Ha un altro anno di contratto con l’OM che non vorrebbe privarsene tanto facilmente, ma il Milan avrebbe trovato la chiave per sbloccare l’affare, facendo anche leva sugli ottimi rapporti tra lo stesso Adrien Rabiot e il tecnico rossonero Massimiliano Allegri.

A sbloccare l’affare con il club francese potrebbe essere Ismael Bennacer, dallo scorso febbraio in prestito proprio dal Milan. Un prestito con diritto di riscatto che potrebbe consentire ai rossoneri di godere di una corsia preferenziale nella trattativa per Rabiot come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.