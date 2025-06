Milan, svolta per Rabiot: pronto lo scambio con De Zerbi

Adrien Rabiot resta un obiettivo importante per il calciomercato del Milan: Allegri lo vuole, occhio allo scambio con De Zerbi

Il Milan si sta concentrando soprattutto sulle cessioni per ripulire un gruppo di leader che non si sono dimostrati tale, e soprattutto per investire in maniera prepotente sul calciomercato per formare una squadra che possa dire la sua in campionato, magari già per la conquista dello scudetto.

Con Massimiliano Allegri in panchina e senza coppe europee, non è utopia pensare che possa davvero succedere, ma dipenderà molto dai nomi che Tare riuscirà a chiudere in entrata e dall’alchimia che si creerà con il gruppo. Proprio per questo, un nome che piace tanto e che potrebbe fare la differenza al Milan è quello di Adrien Rabiot.

Allegri insiste per Rabiot: il centrocampo è da rivoluzionare

Come ogni ricostruzione che si rispetti, sarà fondamentale partire dal suo fulcro nevralgico. Il Milan ha intenzione di rivoluzionare il centrocampo ed è già a buon punto per farlo. I rossoneri, infatti, hanno già ceduto Tijjani Reijnders al Manchester City, mettendo da parte un tesoretto molto importante e hanno chiuso l’acquisto di Luka Modric.

È solo l’alba di un nuovo inizio, visto che si cerca anche Samuele Ricci e soprattutto un calciatore totale in grado di giocare da box to box. Il nome preferito da Allegri è quello di Adrien Rabiot. È quasi un suo padre calcistico, visto che l’ha avuto per tanti anni alla Juventus ed è riuscito a farlo esprimere al meglio in carriera.

Il rapporto tra i due è ottimo, tanto che al francese non dispiacerebbe ricongiungersi con il livornese, nonostante si sia trovato molto bene al Marsiglia e con Roberto De Zerbi in panchina. Proprio l’ex tecnico del Sassuolo fa muro e non vorrebbe perdere uno dei suoi calciatori più importanti nella sua avventura in Francia, dove dovrà affrontare anche l’impegno in Champions League.

Il Milan tenta De Zerbi con uno scambio

Il muro del Marsiglia a questo punto non è di poco conto, ma attenzione a uno scambio che potrebbe attrarre i francesi. Infatti, il Milan potrebbe tentare di inserire Chukwueze nella trattativa e potrebbe essere un nome gradito a De Zerbi.

L’allenatore cerca calciatori capaci di puntare e saltare l’uomo, per cui il nigeriano potrebbe rilanciarsi in un contesto diverso. Ovviamente sarà corrisposto anche un lauto conguaglio economico. Sarà comunque decisiva la volontà di Rabiot.