Milan, svolta per Xhaka: pronto lo scambio, 2 colpi

Il Milan insiste per l’arrivo di Granit Xhaka in questa sessione di mercato: pronto lo scambio per lo svizzero, ma occhio a un altro colpo

Il nuovo Milan sta nascendo tra entrate e uscite e la sensazione è che, alla fine dell’estate, i rossoneri avranno cambiato volto in maniera decisamente profonda. Massimiliano Allegri, insieme a Igli Tare ovviamente, ha dato una sterzata rispetto al recente passato, non acquistando più solo giovani di belle speranze, ma puntando su un mix con campioni già affermati, in grado di trainare i risultati ed essere da esempio per il gruppo.

Va in questa direzione l’arrivo di Luka Modric, che verrà formalizzato solo dopo il Mondiale per club, ma anche un altro colpo che Allegri ha richiesto e che potrebbe essere decisivo per la costruzione di una squadra a sua immagine e somiglianza. Stiamo parlando di Granit Xhaka, per cui le prossime ore saranno già cruciali.

Il Milan insiste per Xhaka: il punto sulla trattativa

Sicuramente non è un giovane attorno a cui costruire il futuro, ma il mediano svizzero ha una personalità incredibile ed è un leader tecnico ed emotivo del Bayer Leverkusen. Il Milan ha già incassato il sì del calciatore e sta intensificando i contatti con il club proprietario del suo cartellino per arrivare alla fumata bianca dell’operazione.

Non sarà facile, dato che i tedeschi hanno già perso due uomini essenziali come Tah e Wirtz e non vogliono smembrare totalmente la squadra. Per questo, come ribadisce ‘Tuttosport’, uno scambio potrebbe fare tutti contenti e far cadere il muro eretto dalle Aspirine.

Il Bayer è interessato da tempo a Malick Thiaw e ha assoluta necessità di centrare un nuovo acquisto in difesa. Il centrale ha una valutazione da 25 milioni di euro e il Milan è disposto a liberarlo.

Il Milan non ha finito a centrocampo: un altro colpo

Anche se dovesse arrivare Xhaka, la sensazione è che la campagna acquisti del Milan non si concluderebbe con lo svizzero. Dopo Modric, infatti, Tare proverebbe a portare un terzo colpo. Non è stato dimenticato Jashari, ma i 35 milioni di euro richiesti dal Bruges vengono considerati troppi per il suo cartellino.

Allora spazio a Javi Guerra del Valencia, con il Milan pronto a presentare un’offerta da 20 milioni di euro agli spagnoli. Potrebbe essere lui il profilo ideale per il 4-3-3 di Allegri, ancora tutto in via di formazione. E se Thiaw dovesse salutare, servirebbe anche un sostituto di primo livello.