Milan, telefonata per Chiesa: pronto lo scambio

Federico Chiesa può avvicinarsi sempre di più al Milan: il colpo da parte dei rossoneri entra nel vivo. Occhio allo scambio in attacco

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri potrebbe ripartire da vecchie certezze del tecnico livornese. Si parla parecchio di Dusan Vlahovic e di un suo trasferimento dalla Juventus al club rossonero. Il serbo, però, potrebbe non essere l’unico calciatore allenato dal tecnico di Livorno a Torino a passare il testimone e trasferirsi nel capoluogo lombardo.

Infatti, anche per Federico Chiesa potrebbe esserci lo stesso destino, nonostante il suo utilizzo sul campo da parte di Allegri non sia stato sempre così continuo. L’attaccate ha dovuto fare i conti con un gran numero di infortuni ai tempi della Juve, ma nell’ultima stagione ha trovato pochissimo spazio al Liverpool. Ora ha necessità di tornare in Serie A.

Chiesa è pronto a tornare: telefonata dal Milan

Secondo quanto riporta la ‘Rai’, ci sarebbe stata una chiamata tra il Milan e l’entourage del calciatore e poi anche un contatto indiretto tra club, tramite un intermediario. Ciò che è emerso è che è confermato l’interesse da parte dei rossoneri per l’attaccante esterno, che è pronto a fare bene in Italia dopo la partenza per un anno in Premier League.

Allegri è pronto ad accoglierlo, ma occhio alla formula con cui potrebbe decollare l’operazione. Infatti, Chiesa non partirà in prestito secco, né in prestito con diritto di riscatto, almeno stando alla volontà attuale del Liverpool, ma servirà un’offerta a titolo temporaneo con obbligo di riscatto per ottenere la fumata bianca.

Sicuramente il ragazzo avrebbe grande convenienza nel tornare in Serie A, visto che con il possibile ingresso dell’Italia ai prossimi Mondiali vuole una vetrina importante per mettersi in evidenza agli occhi di Gennaro Gattuso. L’esterno offensivo, in ogni caso, potrebbe arrivare attraverso uno scambio.

Milan, scambio in attacco per il 4-3-3

È chiaro che per effettuare un’operazione in prestito con obbligo di riscatto ci sia l’assoluta necessità di concludere anche delle uscite, in modo tale da far quadrare il bilancio.

Lì davanti potrebbe esserci una sorta di ‘scambio’ con Chukwueze che potrebbe partire a titolo definitivo e garantire i 15 milioni di euro che potrebbero servire per portare avanti l’affare Chiesa. Allo stesso tempo, attenzione anche alla posizione di Abraham: il risparmio per il suo ingaggio potrebbe lasciare spazio proprio all’esterno offensivo della Nazionale.