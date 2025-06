Milan, Theo ai saluti: scambio con l’Atletico Madrid

Il Milan intensifica i contatti con l’Atletico Madrid per la possibile cessione di Theo Hernandez

Non solo l’arrivo di Luka Modric: a tenere in banco in casa Milan c’è anche il possibile addio di Theo Hernandez, finito nel mirino del Milan.

Sono molte le voci relative al futuro di Theo Hernandez. Il terzino francese ha un solo altro anno di contratto col Milan e questo sta spingendo diversi club a farsi avanti per portarlo via dall’Italia. In prima fila c’è l’Al-Hilal che nelle prossime ore ufficializzerà l’ingaggio di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dopo la decisione dell’ex Lazio di chiudere la sua avventura all’Inter dopo quattro anni. L’Al-Hilal, che vorrebbe ingaggiare anche Ederson dall’Atalanta e Victor Osimhen dal Napoli, ha messo sul piatto una importante offerta economica da 18 milioni di euro a stagione, ma l’esterno francese sembra essere tutt’altro che convinto.

Sulle tracce dell’ex Real Madrid c’è anche l’Atletico Madrid, club in cui Theo Hernandez è cresciuto avendo militato nel settore giovanile dei Colchoneros e poi in prima squadra dal 2013 al 2017 prima della cessione ai rivali del Real per ventiquattro milioni di euro. Ora Theo Hernandez potrebbe tornare a Madrid, anche se la trattativa tra le due società appare tutt’altro che semplice nonostante il pressing forte e deciso del club iberico.

Calciomercato Milan, scambio per Theo Hernandez all’Atletico Madrid

Il Milan preferirebbe chiaramente cederlo all’Al-Hilal che offre 30 milioni di euro più bonus per il cartellino di Theo Hernandez. Il calciatore, dal canto suo, preferirebbe trasferirsi a Madrid e per questo motivo sta prendendo tempo in attesa di un accordo tra la sua attuale società e quella passata. Un accordo che l’Atletico Madrid spera di raggiungere inserendo nell’affare una contropartita tecnica.

L’Atletico Madrid, che sul piatto mette un’offerta economica sicuramente meno importante, avrebbe proposto al Milan il cartellino di Nahuel Molina stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Esterno difensivo classe ’98, l’argentino ex Udinese nasce come laterale destro (e non sinistro come Theo Hernandez), ma nel corso della sua carriera ha dimostrato comunque di avere una buona duttilità tattica. Il Milan non vorrebbe contropartite, ma fare cassa con la cessione di Theo Hernandez il cui approdo all’Al-Hilal potrebbe essere agevolato dall’arrivo di Simone Inzaghi come nuovo allenatore.