Milan: via libera al prestito, arriva dal PSG

I parigini avrebbero dato il via libera alla cessione di un giocatore con la formula temporanea e i rossoneri potrebbero farci un pensiero

Il Milan guarda con attenzione alle occasioni ed una potrebbe arrivare dal PSG. Nonostante le 34 presenze con il club transalpino, la sua partenza in prestito è nei piani della squadra francese. Secondo le informazioni di fichajes.net, Luis Enrique non ha alcuna intenzione di puntare su di lui e per questo motivo si pensa ad una cessione a titolo temporaneo per consentire al calciatore di giocare con continuità in vista magari di un ritorno da protagonista in Francia.

L’idea del PSG, visto che parliamo di un classe 2003, è quella di un prestito con diritto di riscatto nel prossimo calciomercato per consentire al giocatore di trovare una sorta di continuità. Per il momento il Milan non ha ancora sondato il terreno. Ma si tratta di un profilo da seguire con attenzione visto che che i rossoneri hanno bisogno di rinforzare la rosa.

Calciomercato Milan: occasione dal PSG, arriva in prestito

Nonostante la vittoria in Champions League, il PSG sembra intenzionato a fare una sorta di rivoluzione per mantenere il livello della rosa e le motivazioni alte. L’idea del club sarebbe quella di consentire ad alcuni giocatori un trasferimento in prestito per consentire allo stesso calciatore di iniziare una avventura diversa e magari avere chance che con la squadra transalpina non avrebbe.

Dalla Spagna confermano come Lucas Beraldo non rientra nei piani del PSG. Il classe 2003 potrebbe partire nel prossimo calciomercato in prestito e il Milan è pronto a fare un tentativo. Il giocatore è un centrale che può giocare tranquillamente in una difesa a 3 o a quattro e, in caso di emergenza, fare il terzino. Una sorta di jolly che è destinato ad essere molto utile ad Allegri e quindi Tare potrebbe presto fare un sondaggio per capire la fattibilità del colpo.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Non c’è nessuna trattativa fra il Milan e il PSG per Beraldo, ma il difensore brasiliano potrebbe aprire al trasferimento in rossonero nel prossimo calciomercato visto che i transalpini sono pronti al trasferimento con la formula del prestito.

Mercato Milan: Beraldo nuovo difensore?

Il PSG sembra essere pronto a cedere Beraldo in prestito nel prossimo calciomercato per consentire al calciatore di avere continuità e rilanciarsi dopo un anno non facile.

Il Milan ci pensa e potrebbe fare un tentativo vista la necessità di dover rinforzare il reparto arretrato. Beraldo rappresenta un profilo importante anche per l’esperienza fatta con i parigini da quando è arrivato.