Milan, via Maignan: nuovo portiere dalla Premier

Il Milan va a caccia di quello che dovrebbe diventare l’erede di Mike Maignan, sempre più vicino al Chelsea

Nonostante una distanza di cinque milioni di euro tra domanda e offerta, ci sono buone possibilità che Mike Maignan lasci il Milan per trasferirsi al Chelsea.

Sarà un’estate rovente quella del Milan. Il club rossonero, dopo l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, ha fatto registrare subito una decisa accelerata sul mercato. In entrata il primo colpo dovrebbe essere quello di Luka Modric, esperto centrocampista (40 anni a settembre) che lascerà il Real Madrid a parametro zero dopo aver vinto praticamente tutto con i Blancos.

Contestualmente al possibile ingaggio dell’esperto centrocampista croato, in casa Milan potrebbero registrarsi diversi addii. Il più quotato è quello di Tijiani Reijnders, sempre più vicino al Manchester City che dovrebbe versare nelle casse del club rossonero una cifra vicina ai sessantacinque milioni di euro. C’è poi Theo Hernandez, conteso dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi e dall’Atletico Madrid. Anche Rafael Leao è al centro di numerose voci di mercato (lo vorrebbe Antonio Conte al Napoli), ma il nome più chiacchierato in queste ore resta quello di Mike Maignan per quanto concerne le possibili uscite eccellenti di casa Milan.

Calciomercato Milan, il sostituto di Maignan arriva dalla Premier

In queste ore vanno avanti infatti i contatti tra Milan e Chelsea, con i Blues fortemente interessati al portiere francese, legato al club rossonero da un solo altro anno di contratto. Il Milan vorrebbe incassare trenta milioni dalla cessione dell’ex Lille per cui i londinesi vorrebbero invece arrivare a venticinque. Ma il sostituto di Mike Maignan, in rossonero dal 2021, potrebbe arrivare proprio da Londra.

Stando a quanto anticipato dalla BBC, infatti, il Milan potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi rappresentata da Djordje Petrovic, portiere serbo classe ’99 di proprietà appunto del Chelsea, ma in forza allo Strasburgo nella stagione appena andata agli archivi. Legato ai Blues da altri cinque anni di contratto, è tra i molti giocatori in uscita e il suo nome potrebbe fare al caso del Milan nel caso in cui Maignan dovesse effettivamente trasferirsi al Chelsea.