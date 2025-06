Milan, Vieri incorona Modric: la sentenza che esalta il colpo

Sono arrivate le parole di Christian Vieri riguardo l’arrivo di Luka Modric al Milan: l’ex attaccante ha elogiato l’arrivo del centrocampista

Luka Modric sarà un nuovo giocatore del Milan dopo il Mondiale per Club. Firmerà un contratto di un anno, darà una grossa mano al centrocampo rossonero e giocherà tante partite. In tanti hanno criticato il suo arrivo perché a 40 anni è ritenuto troppo esperto per essere un giocatore chiave. La realtà, però, è che il croato potrebbe giocare fino a quando ne ha voglia perché è un giocatore superiore alla media, almeno questo è quello che pensa Christian Vieri.

La sentenza di Christian Vieri sull’arrivo di Modric in Serie A

Christian Vieri, ex attaccante, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera soffermandosi sull’arrivo di Modric al Milan: “Modric è un’occasione unica. Per un anno io lo prendo eccome. Indicherà ai giovani la strada migliore per diventare calciatori veri. E in Italia uno della sua classe può giocare 40 gare con la sigaretta in bocca“.

In effetti, considerando che il Milan giocherà soltanto la Serie A e non in Europa, per Modric ci sarà la possibilità di allenarsi durante la settimana per poi scendere in campo la domenica. E questo può essere un aspetto molto utile dal punto di vista fisico.