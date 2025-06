Milan, visite mediche per Ricci: ecco quando ci saranno

Manca sempre meno all’arrivo di Samuele Ricci al Milan: la trattativa con il Torino è conclusa, è stato anche scelto il giorno delle visite mediche

Samuele Ricci sarà ufficialmente il primo acquisto del Milan nella sessione di mercato estiva. Arriverà dal Torino per 25 milioni di euro bonus compresi, il primo tassello per Massimiliano Allegri in attesa di altri rinforzi. Come per esempio Luka Modric, con il quale c’è un accordo che verrà formalizzato quando finirà il Mondiale per Club con il Real Madrid.

Milan, fissate le visite mediche per Ricci

Per Ricci mancano solo le visite mediche e la firma sul contratto. Di questo ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto: “In attesa di conferma definitiva mi dicono che la giornata per le visite mediche di Ricci al Milan possa essere quella di mercoledì. Intorno a metà settimana dovrebbe svolgere gli esami medici per poi diventare un nuovo calciatore del Milan“.

Prosegue dicendo: “Operazione chiusa, 23 milioni di euro più 2 di bonus. Al calciatore un contratto di cinque anni. Ricci sarà un nuovo calciatore del Milan molto presto. Visite mediche, in attesa di conferma definitiva, mercoledì“. Un affare concluso a cui mancano soltanto le cose formali, non resta dunque che attendere.