Milan-Vlahovic, Allegri la chiave: ma c’è un ostacolo

Milan-Vlahovic, Allegri è la chiave dell’affare per il calciatore serbo: ma attenzione, c’è un ostacolo

Massimilano Allegri ritorna sulla panchina di un club di Serie A, dopo un anno di riposo e l’ultima stagione alla Juventus, in un’altra sua ex squadra: il Milan. Dopo undici anni il tecnico livornese riprende le redini del club rossonero in attesa dello start della nuova stagione. L’esordio in panchina però slitterà a causa della squalifica che l’ex Juve ha rimediato nella partita di Coppa Italia, vinta propria dai bianconeri. Allo stesso tempo però, il neo allenatore, ha già evidenziato alcuni suoi obiettivi da rincorrere soprattutto una volta schiusa la finestra di mercato estivo. Tra i candidati rimane Dusan Vlahovic, una vecchia conoscenza di Allegri, ma l’operazione si starebbe rivelando più complicata di quanto si immaginasse.

Milan-Vlahovic, parla Gianluca Di Marzio: “Il problema dell’ingaggio”

Dusan Vlahovic resta uno dei profili preferiti di Massimiliano Allegri ma la trattativa per portare il calciatore serbo – ormai quasi agli sgoccioli con la squadra bianconera – a Milanello pare essersi raffredata a causa di un particolare da non sottovalutare. Ci pensa Gianluca Di Marzio a fare il quadro della situazione spiegando accuratamente le motivazione per cui la pista Vlahovic pare si sia raffreddata. Queste le sue parole durante una diretta Sky Sport:

Novità concrete non ce ne sono, il Milan resta interessato ma non ci sono trattative concrete al momento. Max Allegri ha grande stima del giocatore,ma il problema resta l’alto ingaggio di circa 12 milioni. C’è da capire anche cosa vuole fare il ragazzo, restare e magari liberarsi a zero, può essere opzione.

Futuro incerto dunque quello di Dusan Vlahovic, con la Juventus che è anche pronta a cederlo qualora arrivasse un’offerta giusta tale da dire subito di sì per la cessione.