Milan, Vlahovic ha detto sì: segnale decisivo da Allegri

Dusan Vlahovic resta un nome da tenere d’occhio per il calciomercato del Milan: il calciatore accetta la destinazione, Allegri sponsor decisivo

I piani per il calciomercato del Milan sono chiari: ora si deve pensare in grande e soprattutto lottare per portare a Milano calciatori di primo livello nonostante la mancata qualificazione alle coppe europee. È chiaro che i rossoneri abbiano da lavorare tanto dopo le uscite, ma era ed è un passaggio necessario per costruire una squadra molto forte e in grado di lottare per tutti gli obiettivi.

Nonostante l’arrivo di Santiago Gimenez nello scorso calciomercato di gennaio, Tare è alla ricerca di una nuova prima punta che possa giocare insieme o al posto del messicano. Anche se il nome di Mateo Retegui resta in prima fila, attenzione anche alla candidatura di Dusan Vlahovic, che sta crescendo sempre di più negli ultimi giorni.

Il Milan punta forte su Vlahovic: le ultime sulla trattativa

È chiaro che il percorso della punta serba sia ormai ai titoli di coda a Torino. Il ragazzo non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2026 e c’è un certo malumore tra le parti, dato che gli agenti del calciatore non hanno accettato la proposta della dirigenza della Juve per spalmare l’attuale compenso da 12 milioni di euro a stagione, davvero troppi rispetto alle prestazioni del ragazzo.

La cessione è alle porte e non sembra più negoziabile, anche se dovesse farsi sotto una diretta concorrente. L’arrivo di Massimiliano Allegri al Milan ha cambiato tutto: i rapporti tra i due erano ottimi alla Juve e ora potrebbero riprendere da dove si erano lasciati.

La valutazione per il cartellino del bomber a un anno dalla scadenza è calata drasticamente e si aggira sui 25-30 milioni di euro, per cui sarebbe un vero affare a certe condizioni.

Allegri convince il calciatore: le cifre

Secondo quanto riporta ‘Calciomercato’, il sì del calciatore è già arrivato, per cui il Milan è una destinazione gradita. Allegri ha già avuto dei contatti con il suo ex bomber, per cui l’affare resta in piedi nonostante i problemi.

Quello principale è l’altissimo ingaggio percepito dal calciatore, per cui gli agenti sono parsi particolarmente inflessibili. La trattativa può decollare con la riduzione del compenso, magari spalmandolo su più anni di contratto. Allegri può essere decisivo anche in tal senso, puntando forte sulla volontà del ragazzo. E occhio anche a un ritorno in Italia di Rabiot.