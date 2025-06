Musah Napoli, nuovo colpo di scena: ecco cosa sta succedendo

Ecco le reali motivazioni per le quali la trattativa tra Napoli e Milan per Musah non è più decollata come si diceva in questi giorni.

La trattativa tra Musah e il Napoli era già concordata, si stavano limando gli ultimi dettagli per quella tra rossoneri e partenopei ma alla fine ha visto un clamoroso e repentino cambiamento.

Lo statunitense non si trasferirà al Napoli e se il West Ham non dovesse sborsare i 25 milioni richiesti, con molta probabilità, rimarrà con la formazione rossonera. Musah attende, Allegri anche. Senza la sua cessione sicuramente si complica il mercato del club rossonero.

Conte dice “stop” alla trattativa di Musah, la situazione

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sulla situazione di Yunus Musah al Milan, soffermandosi in particolare sulla trattativa momentaneamente in stand-by con il Napoli. Ecco le sue parole, che chiariscono i motivi dello stop legato anche alla situazione di Anguissa e alle scelte tecniche di Antonio Conte. La possibilità di tenere Anguissa nonostante l’inferiore minutaggio che gli sarà concesso fa capire la forza del Napoli in questo momento storico.

“La trattativa con il Napoli era nata cinque giorni fa circa, quando Anguissa era sul piede di partenza. C’è stato uno stop proprio in merito a questa cosa, alla volontà di Conte di voler lavorare col suo gruppo, con Anguissa soprattutto…” La trattativa era ad un ‘ottima fase ma è stata interrotta, per l’estremo dispiacere di Musah che ha subito detto si ai partenopei data la presenza di Antonio Conte come guida tecnica.