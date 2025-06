News Milan, Allegri non ha dubbi sul rossonero: il futuro è segnato

Idee chiarissime per Max Allegri in merito al futuro del rossonero. Il Milan non ha dubbi su cosa fare in estate con il giocatore.

La scelta da parte del Milan di ripuntare su un allenatore come Max Allegri non può che essere stata fatta per un motivo ben preciso: tornare fin da subito competitivi. Il tecnico livornese sarà chiamato a risollevare la squadra dalle macerie dell’ultima stagione provando anche a recuperare alcuni rossoneri.

Se è vero che in molti stanno lasciando – e lasceranno – il Milan, è altrettanto vero che molti altri resteranno con la speranza che la cura Allegri possa fare effetto. E tra i rossoneri che sperano di fare il salto di qualità non può che esserci Santiago Gimenez.

Gimenez, il Milan e Allegri credono in lui: può essere la stagione del riscatto

A gennaio il Milan ha portato Gimenez in rossonero per quello che è stato senza dubbio il grande colpo della sessione invernale di Serie A. Un colpo da 40 milioni di euro che si sperava potesse sovvertire la stagione del Diavolo. Dopo un ottimo inizio da un gol e un assist nelle prime due partire, Gimenez si è però omologato alla squadra rendendosi protagonista di molte prestazioni deludenti e finendo spesso in panchina.

In queste ultime settimane si è parlato addirittura di un clamoroso addio. Secondo però la Gazzetta dello Sport, Max Allegri e il Milan non hanno nessuna intenzione di abbandonare il messicano. La prossima dovrà essere la stagione del riscatto.

In estate il Milan acquisterà sicuramente un nuovo attaccante, ma ciò non significa che Gimenez sarà di troppo. L’ex Feyenoord è ancora al centro del progetto con Allegri che vuole affidargli le chiavi dell’attacco.

Quest’anno il classe 2001 non si aggiungerà a stagione in corso e potrà iniziare il ritiro estivo con la squadra. I primi sei mesi al Milan di Gimenez non sono stati molto positivi, ma non per questo saranno gli ultimi in rossonero.