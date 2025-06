Niente Osimhen e Vlahovic per il Milan: il nuovo attaccante fa discutere

In casa Milan proseguono i rumors sull’attaccante ma il club non sembra orientato a grossi investimenti.

Il mercato del Milan è pronto a partire e il neo Ds Igli Tare vuole rinforzare la rosa in tutti i reparti. Il club rossonero è scatenato a centrocampo dove verranno fatti grossi investimenti ma allo stesso tempo non ci si può chiedere un esborso economico importante ad una squadra che non disputerà le coppe europee e per questo si fanno opportune valutazioni.

In difesa e in attacco gli investimenti saranno correlati alle cessioni ed il club deve prima liberarsi di quegli esuberi, giocatori poco ideali per la piazza e per il modo di giocare dell’allenatore. In difesa dovrebbe partire uno tra Thiaw e Tomori, il tutto a seconda delle offerte che arriveranno mentre sulla fascia il futuro di Emerson Royal è segnato.

Occhio Milan, arriva la verità sull’attaccante

A gennaio il Milan ha puntato forte su Santiago Gimenez e secondo alcune indiscrezioni dopo la cessione di Alvaro Morata arriverà un nuovo bomber, ma il tutto seguendo importanti parametri. No a spese folli come quelle riguardanti i rumors su Victor Osimhen e Dusan Vlahovic mentre stanno risalendo le quotazioni dell’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca.

Il giocatore dei friulani vale circa 30 milioni, su di lui ci sono Napoli e Roma ma i rossoneri attenderanno l’avanzare dell’estate per provare l’affondo e Lucca è un nome concreto per il club rossonero.