“Non sono sul mercato”: Milan gelato, saltano due colpi

Colpo di scena per il calciomercato del Milan, saltano due obbiettivi dei rossoneri

Federico Cherubini, l’amministratore delegato del Parma, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta di Parma in cui ha avuto modo di affrontare varie tematiche. Tra queste c’è il futuro di alcuni giocatori della squadra emiliana che sono diventati protagonisti di alcuni voci di mercato intorno al Milan. I giocatori interessati sono il portiere Zion Suzuki e il difensore Giovanni Leoni.

Il ds del Parma smentisce le voci che accostavano Suzuki e Leoni al Milan

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Cherubini:

““Suzuki e Leoni? Vero, ci sono tante richieste, ma non sono sul mercato: la volontà della proprietà e dell’area tecnica è tenere questi due ragazzi per un altro anno. Poi nel calciomercato può accadere di tutto. Ma, ad oggi, né Suzuki né Leoni hanno dato segnali di essere tentati da altre sirene. E noi vogliamo che restino perché saranno due tasselli importanti del nostro futuro”.

Il ds rossonero, Igli Tare, oltre a lavorare sul centrocampo con le trattative, già avanzate, con Xhaka e Javi Guerra, sta continuando ad osservare alcuni nomi in difesa che potrebbero entrare a far parte della rosa di Allegri. Negli ultimi giorni si era parlato di Kim Min Jae del Bayern Monaco, ma l’affare sembra essere legato ad uno scambio con Rafael Leao, una trattativa ancora non del tutto conclusa in cui saranno decisivi i prossimi giorni.

In qualsiasi caso, come riporta Tuttosport, il Milan continua ad osservare attentamente sia Giovanni Leoni che Pietro Comuzzo della Fiorentina. L’eventuale arrivo di uno di questi profili dovrà comunque essere collegato all’uscita di un giocatore di proprietà rossonera, i nomi indiziati sono Fikayo Tomori e Malick Thiaw.