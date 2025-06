Nuovo bomber Milan, Allegri ha un’idea chiara per la prossima stagione

L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri lavora di comune accordo con la dirigenza per la squadra della prossima stagione.

Una rivoluzione totale in casa Milan, il club è pronto a cambiare molto in vista della prossima stagione e vale sia per i movimenti in uscita che in entrata. Allegri è ormai sempre presente nella sede rossonera e sta discutendo con la dirigenza cosa serve a questa squadra e chi tra i giocatori in uscita possa restare o meno nel club.

Gli ultimi rumors affermano che il tecnico vorrebbe a ogni costo la permanenza di Maignan mentre in società sarebbero aperti all’addio di Theo Hernandez. Da valutare invece la situazione in attacco dove Gimenez resterà, c’è qualche dubbio invece su Rafa Leao e poi arrivano altre novità in chiave attaccante.

Svolta Milan, arriva la decisione di Allegri

Secondo quanto riporta Tuttosport Allegri vorrebbe un attaccante con grande esperienza in serie A da affiancare o ruotare a Santiago Gimenez. Parliamo di nomi importanti e l’allenatore avrebbe messo in cima due giocatori su tutti, entrambi con situazioni piuttosto differenti al momento.

Stiamo parlando di Mateo Retegui e Dusan Vlahovic, attaccanti di Atalanta e Juventus. Il capocannoniere dell’ultimo campionato vale oltre 50 milioni mentre diversa è la situazione di Vlahovic che è in uscita dal club bianconero e la società resta in attesa di offerte interessanti. Il Milan studia questi due affari.