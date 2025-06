Osimhen-Milan: c’è la svolta, l’annuncio dalla Spagna

I rossoneri non mollano la pista che porta al nigeriano. E per questo motivo non sono da escludere delle novità importanti in poco tempo

Il Milan è alla ricerca di un nome importante in attacco e uno dei profili vagliati alla società è quello di Victor Osimhen. Il Napoli non ha intenzione di confermare il giocatore e il suo entourage è al lavoro per trovare una soluzione. Ricordiamo che esiste una clausola di 75 milioni di euro non valida per l’Italia. Per questo motivo una sua permanenza in Serie A è molto difficile. Ma il calciatore spinge per proseguire l’avventura nel nostro campionato e c’è una novità importante.

Il profilo di Osimhen è uno di quelli vagliati dal Milan per rinforzare l’attacco nel prossimo calciomercato. Un giocatore che ha dimostrato di poter fare la differenza e ad Allegri potrebbe davvero dare una mano importante. Per adesso, però, non ci sono contatti diretti tra le parti anche perché il Napoli vuole puntare verso l’estero. Ma ci sono delle novità e vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte dei club e anche del nigeriano.

Calciomercato Milan: Osimhen nel mirino, le novità

L’avventura di Osimhen al Milan, nonostante la presenza della Juventus, potrebbe iniziare nelle prossime settimane. I rossoneri hanno delle potenzialità economiche importanti anche a causa delle cessioni e vogliono fare un colpo di calciomercato importante in estate con il nigeriano che si candida in pole position.

Naturalmente non è una operazione semplice, ma ora ci sono delle novità molto importanti. Stando alle informazioni di fichajes.com, il Manchester United sarebbe andato con forza su Ekitike e questo dovrebbe aprire ad una possibilità di calciomercato per vedere Osimhen con il Milan la prossima stagione. Per adesso siamo comunque nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Non c’è alcuna trattativa diversa, ma l’interesse dei rossoneri nei confronti di Osimhen non è nuovo.

Il Milan ci aveva provato già la scorsa estate puntando al prestito senza fortuna. Ora l’idea sarebbe quello di andarlo a prendere a titolo definitivo e piazzare un colpo di calciomercato importante. Per adesso Osimhen resta una semplice idea per i rossoneri visto che non ci sono stati contatti diretti con il Napoli. Poi la situazione potrebbe cambiare considerato anche il fatto che i partenopei non hanno intenzione di tenerlo e potrebbero cedere alla volontà del giocatore di proseguire l’avventura in Italia.