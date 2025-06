Pazza idea Milan, non solo Vlahovic nel mirino: Allegri rivuole un suo fedelissimo

I rossoneri, non impegnati nel mondiale per club, si concentrano a pieno sul programmare la prossima stagione. Per il reparto d’attacco c’è un nome in più, con il benestare del tecnico livornese.

Il Milan programma la stagione della ripartenza dopo un’annata che, come abbiamo ormai più volte sottolineato in questi mesi, ha regalato pochissime gioie e tante delusioni ai tifosi e all’ambiente in generale. Ufficializzati sia il nuovo tecnico che il direttore sportivo, non resta che costruire la squadra da affidare a Massimiliano Allegri per riportare il diavolo quantomeno in Champions League.

Mercato Milan: Obiettivo Kean per l’attacco

Tare è già a lavoro per rinforzare la rosa. Una rosa che dovrà fare a meno di Tijjani Reijnders, di gran lunga il migliore in questo anno disastroso, ma che è già volato a Manchester sponda City. In ogni caso il gruppo andrà smaltito, considerando l’assenza delle coppe europee Allegri vuole avere un gruppo leggermente ridotto e con cui lavorare al meglio.

Questo ovviamente non significa che non ci saranno nuovi innesti e il primo reparto in cui la società sta cercando di investire è proprio quello dell’attacco. L’ultimo nome emerso, secondo il “Corriere Fiorentino”, sarebbe addirittura quello di Moise Kean, grande crac di questo campionato con la maglia viola e pupillo di Max che lo ha tanto coccolato e aiutato a crescere nella Juventus.

Il tecnico farebbe carte false per averlo, ma andrebbero sborsati i 52 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, esercitabile nei primi 15 giorni di luglio. Il Milan ci pensa ma ovviamente è in buona compagnia. Sulle tracce, infatti, dell’attaccante viola ci sarebbero anche il Manchester United e alcuni club arabi.

Allegri – Kean: la coppia giusta?

Se c’era un problema nella rosa del Milan di questa stagione, sicuramente non parliamo della fantasia in attacco. Tra Leao, Pulisic e i centrocampisti, i difetti del Milan sono sempre stati legati a una fase difensiva disordinata, poco convinta e con i calciatori che non si sacrificavano abbastanza.

Ecco perché c’era bisogno forse di Max, uno che non ci ha rifatto gli occhi con il gioco spumeggiante delle sue squadre, ma sicuramente un allenatore di grande esperienza e che sa entrare nella testa dei calciatori. L’egregia gestione dei vari campionati passati alla Juventus durante il suo mandato ne è la prova. Kean è un suo pupillo, potrebbe aiutarlo ad imprimere la sua mentalità e le sue idee alla squadra, ovviamente senza tralasciare la grinta e la cattiveria agonistica che mette sempre quando scende in campo. Forse, anche questo, proprio quello di cui ha bisogno il Milan.