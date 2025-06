Resta al Milan, svolta a sorpresa: “Rifiutata la corte del Napoli”

I rossoneri lavorano sia sul mercato in entrata che in uscita. Il giocatore però, nel mirino degli azzurri, avrebbe deciso di restare.

Il Milan si sta muovendo molto sul mercato. Igli Tare è alla ricerca di rinforzi in tutti i reparti e ci sono ancora numerosi nodi da sciogliere per quanto riguarda le uscite. Dalle situazioni legate ai nomi di Mike Maignan a Theo Hernandez, passando per Morata e Thiaw verso il Como. Lo spagnolo avrebbe già detto di sì, mentre il tedesco avrebbe invece chiesto un po’ di tempo per pensarci.

Inutile dire che dalle eventuali uscite passano anche le entrate, con giocatori che devono essere rimpiazzati adeguatamente. Ecco perché c’è bisogno di sciogliere questi nodi quanto prima. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda il giovane terzino spagnolo Alex Jimenez.

No di Jimenez a Conte: vuole restare al Milan

Alex Jimenez è stato forse una delle poche note positive del Milan in questa stagione. Dopo Reijnders è stato uno dei pochi che è riuscito in qualche modo a contraddistinguersi e a regalare speranze ai tifosi per il futuro. Il Real Madrid avrebbe un diritto di recompra da poter esercitare in questa sessione di mercato per una cifra di 9 milioni di euro.

Sembra non aver intenzione di approfittarne però, lasciando il calciatore a Milano ancora un anno e decidere eventualmente il da farsi l’estate prossima. Ovviamente con una recompra ad una cifra maggiore.

La Gazzetta dello Sport riporta però oggi uno scenario inedito. Secondo il quotidiano il Napoli di Antonio Conte avrebbe fatto sul serio per tentare di far indossare la maglia azzurra allo spagnolo. L’offerta è stata di quelle importanti: ben 25 milioni di euro. Il Real Madrid avrebbe quindi dovuto riprenderlo dal Milan per 9 milioni e poi cederlo a De Laurentiis per la suddetta cifra.

Nulla da fare però, con Jimenez che si è detto troppo legato ai rossoneri e anche i blancos.

Jimenez resta al Milan: vuole convincere Allegri

Lo spagnolo è quindi contento di giocare almeno un’altra stagione nel Milan, pur senza le coppe. Poi tra un anno si vedrà. Nel frattempo c’è da rimboccarsi le maniche per guadagnarsi un posto da titolare. Allegri crede nel giocatore, ma ora starà a lui dimostrare tutto il suo valore anche con una certa continuità, fattore indiscutibile se vuoi indossare questa maglia.

Al Real Madrid lo monitorano e lo aspettano. Consci anche loro che l’esperienza in Serie A possa giovare tanto al ragazzo in un’ottica di crescita e maturazione.