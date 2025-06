Sgarbo di mercato all’Inter, il Milan mette la freccia: forte pressing sul gioiellino

Tare sta preparando l’assalto al gioiellino incendiando già il primo derby di mercato della stagione

Il Milan si prepara a voltare pagina dopo una stagione deludente, segnata da una difesa troppo fragile che ha spesso compromesso i risultati. L’obiettivo ora è chiaro: ricostruire una retroguardia solida, in grado di garantire equilibrio e affidabilità. Max Allegri, tornato sulla panchina rossonera, ha fatto della tenuta difensiva un pilastro del suo gioco, e per questo ha chiesto rinforzi immediati.

Il nuovo direttore sportivo Igli Tare ha messo la difesa in cima alla lista delle priorità. Servono certezze, possibilmente un profilo di esperienza e leadership. E proprio in queste ore sta prendendo quota il nome di un ex conoscenza del calcio italiano, pronto a rimettersi in gioco con la maglia del Diavolo.

La lista di candidati è lunga, ma la pista che porta a un centrale già rodato in Serie A appare concreta. Tare è al lavoro per trovare l’accordo giusto, consapevole che il Milan non può permettersi un’altra stagione con una difesa vulnerabile. Per questo motivo l’ex Lazio è pronto a uno sgarbo nei confronti dei cugini nerazzurri.

Mercato Milan, derby con l’Inter per Leoni del Parma

Ai blocchi di partenza, il Milan si presenterà con la grande forza che ha avuto il Napoli lo scorso anno. I rossoneri potranno infatti concentrarsi su una partita alla settimana e potranno contare su un grande stratega come Allegri dalla loro parte. Serviranno grandi investimenti soprattutto nel reparto arretrato però, vero cruccio dell’ex allenatore della Juventus.

A tal proposito il Corriere dello Sport rilancia con forza l’ipotesi di Giovanni Leoni, giovane centrale classe 2006 di proprietà del Parma. Su Leoni è forte anche la concorrenza dell’Inter che in più può contare sulla carta Christian Chivu, allenatore che l’ha lanciato nel calcio dei grandi e che potrebbe offrirgli un ruolo di spicco anche all’Inter.

Milan, i numeri della stagione di Leoni

Nato nel dicembre del 2006, Giovanni Leoni è stato uno dei maggiori talenti messisi in luce in questa stagione di Serie. Cresciuto nel settore giovanile del Padova, la scorsa stagione viene acquistato dalla Sampdoria per 1.5 milioni di euro. Con Pirlo in panchina Leoni gioca 12 partite, dimostrando subito grande talento, tanto da attirare gli interessi della massima serie.

Alla fine a spuntarla è il Parma con cui inizialmente finisce relegato in panchina: lo switch per lui arriva con Christian Chivu, profondo conoscitore del calcio giovanile avendo passato 3 stagioni da allenatore dell’Inter. Con il rumeno, Leoni gioca 1200 minuti e segna anche il primo gol in Serie A.