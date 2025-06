Sinner grande tifoso del Milan: il retroscena che fa impazzire tutti

La stella del tennis mondiale ed orgoglio italiano non ha mai nascosto la sua fede calcistica: l’interessante aneddoto svelato

Si sa, un club blasonato come il Milan attira sempre tantissimi tifosi, pronti a sposare la causa rossonera e a tatuare l’identità del club all’interno della propria anima.

Diversi volti noti dello sport, dello spettacolo e della società civile hanno dichiarato il proprio amore per il Milan. Tra essi c’è Jannik Sinner, tennista numero uno al mondo e campione apprezzatissimo in tutto il mondo. A proposito dell’amore che il tennista altoatesino nutre per i colori rossoneri, emerge un interessante retroscena svelato proprio da chi ha avuto modo di conoscerlo.

L’aneddoto “rossonero” di Jannik Sinner: l’interessante rivelazione

Intervenuto nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ai microfoni di Radio24, il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante ha toccato vari temi, tra cui quello che riguarda il mondo del tennis.

A proposito di Sinner, per il quale Mangiante ha sempre avuto parole di riguardo, è emerso un interessante retroscena che riguarda l’origine della fede rossonera del tennista. Questo un estratto delle dichiarazioni: “Quando Sinner aveva 14 anni, divideva un appartamento con un altro ragazzino per non pesare troppo sulle casse della famiglia. Avevano un mini televisore, ma Jannik seguiva poco il calcio perché veniva dallo sci. Questo suo compagno di allenamenti però guardava solo il Milan perché ne era tifoso e parlava solo di quello. Ed è così che per effetto osmosi è nata la passione di Sinner per il Milan, che ancora oggi prosegue”.