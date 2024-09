Il milanista Sinner scrive la storia: vittoria degli Us Open, battuto Fritz in tre set

Jannik Sinner ha ottenuto l’ennesimo grande risultato della sua carriera. Una grande vittoria e un risultato a dir poco straordinario.

Con una prestazione sontuosa Jannik Sinner ha trionfato agli Us Open 2024. Il tennista azzurro – di nota fede rossonera – ha battuto il tennista americano e idolo di casa Taylor Fritz, sconfitto con il risultato di tre set a zero. Sfida senza storia con Jannik che ha dominato e come al solito controllato il match nei momenti delicati.

Due ore e 17 minuti sono bastati all’atleta di San Candido per avere la meglio sul rivale a stelle e strisce, la sfida si è conclusa sul risultato di 6-3;6-4;7-5. Unico momento del match dove Jannik ha faticato è nel terzo set dove Sinner ha rimontato da 5 a 3 e ha infilato quattro game consecutivi. Sesta finale e sesta vittoria in stagione con un primato nel ranking netto e un grande divario rispetto al tedesco Zverev, attualmente secondo in classifica.

Sinner riscrive la storia del tennis italiano

In pochi mesi e a soli 23 anni Sinner ha raggiunto quota due Slam, come il tennista italiano più vincente di sempre Nicola Pietrangeli, vincitore di questi tornei fuori dall’era Open. Insomma tante soddisfazioni per un tennista che sta facendo sognare tutta Italia.

E che è un grande tifoso del Milan, come ha più volte dichiarato e come abbiamo visto in qualche occasione a San Siro. L’Italia vince grazie a Sinner, un giovane tennista che sta riscrivendo la storia dello sport azzurro.