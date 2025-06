Sorpresa Camarda, addio vicino al Milan: ci punta un club di serie A

L’attaccante del Milan Francesco Camarda partirà quasi sicuramente in prestito nella prossima stagione. Ecco le ultime di mercato.

Il mercato del Milan potrebbe vedere presto diverse novità sia in entrata che in uscita. Il club rossonero è molto attivo e in particolare sono previsti cambiamenti in attacco dove nessuno è certo del posto, vi sono stati rumors su Leao e Gimenez ma chi è quasi certo della partenza è l’attaccante Francesco Camarda.

Il baby attaccante rossonero rappresenta il futuro del club ma serve sicuramente una gestione migliore del giocatore, quasi mai in campo quest’anno ed utilizzato male tra prima squadra e Milan Futuro. Ora Camarda andrà in prestito e diversi club hanno chiesto informazioni per il giovane talento.

Addio Camarda, deciso il futuro del giocatore

Camarda andrà via in prestito e il Milan dovrà decidere in particolare in quale categoria inviare il giocatore, se in serie A, in squadre di medio bassa classifica o direttamente in serie B. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Camarda è stato richiesto da Lecce e Spezia e nei prossimi giorni il Milan dovrà decidere con chiarezza il suo futuro.

L’obiettivo ovviamente del club rossonero è trovare una squadra che faccia giocare Camarda con un maggiore minutaggio ma quel che è certo è che il giocatore stavolta – almeno momentaneamente – saluterà per andare in prestito.