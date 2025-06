Sorpresa Milan, c’è l’accordo definitivo: decise le sorti del calciatore

La dirigenza del Milan si sta muovendo nel mercato ma prima ha la necessità di risolvere il contratto di un giocatore

Grandi notizie per tutto l’ambiente rossonero che potrebbe sbloccare uno dei casi più delicati degli ultimi anni del Milan. Un episodio che rischia di diventare fondamentale per il mercato dei rossoneri visto il peso economico del contratto. Una zavorra di cui la dirigenza deve assolutamente liberarsi per ottenere una maggiore libertà durante il calciomercato estivo. Ovviamente stiamo parlando del contratto che lega Divock Origi al Milan fino al 2026.

Il Milan cerca un accordo con Origi sulla buonuscita

Nella giornata di ieri si sono registrati grandi passi in avanti tra il Diavolo e Origi. L’attaccante belga è tornato a farsi vedere nell’ambiente rossonero, infatti nel tardo pomeriggio di ieri Origi ha varcato l’ingresso di Casa Milan. Già di per sé questa notizia sembra avere tutte le sembianze di un evento straordinario visto che i tifosi ne avevano perso le tracce. Oltre ai tifosi, anche tutta la dirigenza aveva completamente perso i contatti con il centravanti.

Una situazione paradossale visto che l’ex Liverpool è ancora legato al Milan con un contratto in cui il giocatore percepisce 4 milioni di euro netti, che sarebbero 5.2 lordi con la mitigazione del decreto crescita. I rossoneri si trovano in una situazione critica e con l’arrivo di Tare la priorità della dirigenza è di ristabilire un contatto ,e solo successivamente, liberarsi di uno dei più grandi flop della storia del Milan.

Le ultime sull’incontro con Origi

Durante l’incontro di ieri l’attaccante belga è salito al quarto piano di Via Aldo Rossi ma non si è trattenuto a lungo nell’ufficio di Casa Milan. Sul tavolo c’era la risoluzione del contratto, in scadenza di un anno, ma Origi deve ancora prendere una decisione decisiva nei prossimi giorni. La dirigenza del Milan spera che le due parti possano incontrarsi il prima possibile per continuare a confrontarsi sulla buonuscita del giocatore.

Origi intanto continua ad essere avvolto da un alone di mistero visto che negli ultimi anni si conosce molto poco dei movimenti del giocatore. L’ex campione d’Europa ha appena compiuto 30 anni e se vuole continuare a giocare dovrà per forza di cose trovare un accordo con il club di Via Aldo Rossi. Se così non dovesse andare si ripeterebbe lo stesso copione dell’ultima stagione in cui il belga è rimasto fuori il progetto e di conseguenza fuori dalla rosa. Il Milan spera che Origi voglia riprendere in mano una carriera che, prima dell’arrivo a Milano, lo incoronava come uno degli attaccanti più promettenti dell’intero panorama europeo.