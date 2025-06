Sprint decisivo e smacco da non credere all’Inter: Milan ad un passo dal colpaccio

Il Milan sorpassa clamorosamente l’Inter nel derby di mercato: c’è il sì di Allegri per il giocatore

Il mercato dei rossoneri si accende più che mai, oltre alle incessanti voci sul centrocampo che accostano al Milan Granit Xhaka e il talento spagnolo Javi Guerra, il Diavolo si sta muovendo anche in difesa sotto esplicita richiesta di Massimiliano Allegri. Sappiamo quanto il tecnico toscano curi il reparto difensivo e di come sia importante, per l’ex allenatore della Juventus, avere garanzie da difensori di grande talento, ancor di più dopo un anno in cui il Milan ha dimostrato di essere particolarmente fragile nelle ultime linee. Dalla dirigenza rossonera il profilo individuato per accontentare le richieste di Allegri è quello del talento italiano, classe 2006, Giovanni Leoni. Sul giocatore negli ultimi giorni si è aperto un vero e proprio derby di mercato che vedeva le due squadre di Milano, Inter e Milan, contendersi il difensore del Parma. Un duello che, come riporta Tuttosport nell’edizione odierna, vede nelle ultime ore un inaspettato colpo di scena, grazie al sorpasso di Tare ai danni dei cugini nerazzurri.

Il Milan è avanti con la trattativa: la decisione finale al giocatore

Il Milan è intenzionato a chiudere il prima possibile una trattativa in cui rischiano di inserirsi altre squadre vista l’appetibilità del giocatore. E’ solo questione di giorni prima che Tare prenda nuovi contatti con il Parma e con l’entourage del calciatore.

Dal canto suo il giocatore viene descritto dal quotidiano come tranquillo, sicuramente lusingato dalla corte di Allegri, ma con la ferrea volontà di prendere un pò di tempo per ragionare sui possibili sviluppi della sua squadra. Infatti il Parma vive delle ore importanti dopo il cambio allenatore che ha visto la panchina di Chivu (ora all’Inter) passare al ventinovenne Carlos Cuesta, tecnico spagnolo scuola Arsenal. Il nuovo allenatore potrebbe rivelarsi una sorpresa, sulla scia di Fabregas, e gli sviluppi dei prossimi giorni, fondamentali per delineare i nuovi schemi del tecnico, saranno decisivi per capire il ruolo di Leoni nel Parma. Il giocatore però difficilmente rifiuterà il Milan qualora Tare decidesse di affondare il colpo.

Il mercato del Milan non si ferma a Leoni

Stando a quanto riporta Tuttosport il ds Tare è attivo più che mai sul mercato e, parallelamente alla trattativa con Leoni, rimane molto attivo nel mantenere i contatti con il Bayer Leverkusen per cercare di strappare il cartellino di Xhaka.

Lo svizzero non è l’unico con cui il ds sta trattando, anche la trattativa con Javi Guerra del Valencia rimane più viva che mai. Oltre al mercato in entrata il Diavolo dovrà continuare ad impegnarsi nell’uscita di alcuni giocatori, come Theo Hernandez e Musah, ormai entrambi ai margini del progetto. Il destino di Giovanni Leoni è inevitabilmente legato a queste trattative ma il Milan cercherà in tutti i modi di portare il difensore in maglia rossonera.