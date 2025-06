Tare forte sul giovane talento: il Milan ci prova, ha un grande futuro

Igli Tare pensa anche al futuro del Milan e sta studiando un colpo molto interessante: interessa tanto un giovane talento che ha già esordito in Serie A

Quello del Milan è un mercato che sta entrando nel vivo con il passare delle settimane. Si punterà alla concretizzazione della trattativa con il Como per Morata e Thiaw e sicuramente a centrocampo il nome più caldo è quello di Samuele Ricci del Torino. Ma è chiaro che Igli Tare, direttore sportivo, pensa anche al futuro del club rossonero e non a caso interessa un giocatore che si è messo in mostra nella fase finale dello scorso campionato con Patrick Vieira.

Al Milan interessa Ahanor del Genoa: la situazione

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha riferito che il Milan sta seguendo con attenzione Honest Ahanor, difensore di piede mancino molto duttile classe 2008. In giornata sono previsti nuovi contatti tra le parti. Ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, nell’ultima stagione ha giocato 9 partite tra prima squadra e Primavera, siglando anche un assist contro il Napoli ed contribuendo al primo gol del Genoa.

Ahanor potrebbe giocare sia come difensore centrale sia come terzino sinistro, ma anche in posizione più avanzata, come esterno di centrocampo. Nasce come terzino, ma è chiaro che se dovesse arrivare, Allegri potrebbe lavorarci tanto e plasmarlo visto che ha dimostrato di avere ottime qualità dal punto di vista fisico e tecnico.