Ultim’ora Milan – Colpo di scena: l’affare Theo Hernandez può sfumare

Colpo di scena in casa rossonera: Atletico Madrid e Milan stanno trattando per Theo, ma ora l’affare può saltare.

In queste ultime ore Theo Hernandez è stato uno dei nomi più discussi in casa rossonera, insieme a Mike Maignan: entrambi i calciatori hanno il contratto in scadenza nel giugno del 2026, e in questi primi giorni di fine stagione, entrambi sono stati vicini a lasciare il Milan. Da una parte il portiere francese, che aveva una trattativa con il Chelsea poi sfumata; dall’altra il terzino francese, nel mirino prima dell’Al Hilal e poi dell’Atletico Madrid, con quest’ultimo che nelle ultime ore ha fatto sempre più pressing.

Atletico Madrid-Theo Hernandez: l’affare può sfumare

Nelle ultime ore il club spagnolo aveva avanzato un‘offerta al Milan, attorno ai 2o milioni di euro, alzando l’offerta iniziale che si aggirava attorno ai 15/18. Il giocatore, tra l’altro, aveva già un accordo con la squadra guidata da Simeone, consapevole del fatto che non volesse andare in Arabia, dove l’Al Hilal lo aveva cercato.

Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio, il rilancio dell’Atletico Madrid non è ancora sufficiente per il Milan e ora l’affare può sfumare. A questo punto, gli spagnoli potrebbero chiamarsi fuori dalla trattativa e virare su altri obiettivi. In questo modo, il Milan rischia anche di perdere a parametro zero Theo Hernandez la prossima stagione. Un dietrofront che spiazza un pò tutti, considerato che l’affare sembrava in chiusura in via definitiva.