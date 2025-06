ULTIM’ORA – Musah-Napoli, arriva l’annuncio: il punto sulla trattativa con il Milan

Importante aggiornamento riguardo la trattativa tra Milan e Napoli per portare Yunus Musah in azzurro. Arriva l’annuncio.

Nelle scorse ore, come un fulmine a ciel sereno, si è fatta spazio con insistenza l’indiscrezione di mercato del concreto interesse del Napoli per Yunus Musah. Una notizia a dir poco clamorosa che ha però trovato conferme ora dopo ora. Il centrocampista americano è un pallino di Antonio Conte che non aspetta altro di averlo in squadra.

Una trattativa lampo che ha ovviamente lasciato tutti perplessi. Proprio in questi minuti è arrivato un clamoroso annuncio che aggiunge ulteriori dettagli ad un affare ormai alle battute finali.

Musah al Napoli, ci siamo: i club stanno definendo gli ultimi dettagli

Sono ore caldissime per la buona riuscita dell’operazione Musah-Napoli. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Milan e Napoli stanno definendo gli ultimi dettagli dell’affare. I due club sono pronti a trovare un’intesa sulla base di un’offerta da circa 25 milioni di euro.

Una cifra tutt’altro che bassa, soprattutto se si pensa al rendimento di certo non esaltante che Musah ha avuto in queste due stagioni al Milan. Il classe 2002 è però un espresso desiderio di Conte che vede in lui l’uomo giusto per aggiungere muscoli ed intensità al suo centrocampo.

Lo statunitense sarà di fatto il sostituto di Philip Billing, che il Napoli ha deciso di non riscattare dal Bournemouth nonostante quel gol nello scontro diretto contro l’Inter che si è poi rivelato decisivo ai fini dello Scudetto.

In molti pensano che Musah possa totalmente trasformarsi sotto la guida di Conte, ma al tempo stesso in casa Milan non si può che essere soddisfatti per un tesoretto del tutto impensabile fino a qualche giorno fa.

Addio Musah, in arrivo un gruzzoletto a sorpresa per il Milan

Vendere Musah per 25 milioni di euro può essere già definite una masterclass di Igli Tare. Il nuovo ds rossonero è riuscito a capitalizzare al massimo da un giocatore che al Milan non ha mai espresso il suo potenziale. All’orizzonte c’è dunque un importante gruzzoletto che potrà aiutare il Diavolo sul fronte mercato in entrata.

Al momento l’unico colpo ormai chiuso dal Milan è quello di Luka Modric. Un grandissimo acquisto, che però non può ovviamente bastare. I tifosi rossoneri – ed anche Max Allegri – chiedono molti altri innesti e la società è pronta ad accontentarli. Le tante cessioni stanno garantendo un buon budget da reinvestire.