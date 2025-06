Ultim’ora Xhaka Milan, c’è l’accordo: il primo colpo rossonero è ad un passo

Il Milan sembra aver ormai definito l’accordo per il centrocampista svizzero Granit Xhaka. Arriva un colpo importante per Allegri.

Dopo diversi affari in uscita il Milan sembra aver finalmente chiuso il primo colpo in entrata, un colpo importante per la formazione rossonera della prossima stagione. Il primo passo è stato fatto e Igli Tare ha trovato la quadra, il Milan ha trovato l’accordo e c’è il colpo in cabina di regia.

Come riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport il Milan ha trovato l’accordo con il centrocampista svizzero Granit Xhaka, trentaduenne regista che il club rossonero monitorava da tempo e ora le parti sembrano aver trovato la quadra. Xhaka è il profilo ideale che serve al club rossonero per dare quantità e qualità in mezzo al campo.

Milan Xhaka, ecco cosa manca per chiudere la trattativa

Come sottolinea la rosa è ormai vicinissima la chiusura della trattativa ma ora il Milan deve trovare l’accordo economico con il giocatore e rinforzare cosi definitivamente il reparto. Un primo colpo di mercato per un club che probabilmente cambierà molto in questa sessione, specialmente in mezzo al campo.

Il club monitora diversi profili, piacciono molto Rabiot e Ricci ma occhio anche ai profili esteri e Xhaka è sempre più vicino ad essere il primo colpo del mercato rossonero.