Mercato Milan, arriva l’erede di Walker: bomba dalla Premier

Il Milan è a caccia di esterni difensivi per la prossima stagione. Arriva un nome a sorpresa direttamente dalla Premier League.

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione in alcuni reparti del club rossonero. La società sta valutando vari nomi e ascolta anche i giocatori che vengono proposti al club rossonero, giocatori in uscita dai propri club ma che potrebbero sicuramente dare una grossa mano al club. Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo, un giocatore che potrebbe prendere il posto in rosa del difensore Kyle Walker.

Niente Walker per il Milan, arriva il connazionale

Kyle Walker è arrivato in prestito al Milan nel mese di Gennaio e all’inizio c’erano grandi sensazioni sul riscatto. Le cose però non sono andate come previsto, Walker è andato calando come il resto della squadra ed il Milan alla fine ha deciso di non riscattare il giocatore, terzino comunque piuttosto avanti con l’età e quindi non idoneo ai canoni di quello che cerca RedBird.

Walker non resterà al Manchester City e partirà sicuramente ma non andrà al Milan e il club rossonero – aldilà della querelle relativa a Saelemaekers – cerca un terzino e nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo, sempre un giocatore proveniente dalla Premier League e il Milan riflette su questa interessante opportunità.

Boom Milan, il club rossonero accostato a Trippier

Secondo quanto riporta il portale britannico The Chronicle Live il Newcastle avrebbe proposto al Milan il cartellino di Kyle Trippier, giocatore in uscita dai Magpies. Il club inglese ha in passato investito molto sul laterale ma questi non ha mai mantenuto le attese e il club ora vuole ‘liberarsi di lui’. Il Milan osserva la situazione e riflette.

Trippier è un nome che intriga i vertici rossoneri e sarebbe una buona opzione per la prossima stagione ma gli unici veri dubbi che riguardano l’ingaggio che il club dovrebbe versare al giocatore e che sarebbe sicuramente superiore alla media prevista dal club. C’è però da segnalare l’interesse del Milan per Trippier, un nome nuovo per la fascia.