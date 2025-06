Via Leao e doppio colpo Milan: svolta improvvisa sul mercato

Il Milan sarebbe già pronto ad utilizzare i soldi della cessione di Rafael Leao per due acquisti parecchio importanti.

I rossoneri sono a caccia di opportunità e quando non arrivano, spesso, devi creartele da solo. Ecco perché il Diavolo sta pensando a come ipoteticamente spendere i soldi fruttati dalla cessione di Rafael Leao. Il portoghese potrebbe realmente finanziare una fetta importante del calciomercato del Milan targato Massimiliano Allegri.

Leao porta al Diavolo sia Vlahovic che Xhaka, Allegri entusiasta

Secondo Sportmediaset si pensa alla cessione di Leao e il club rossonero pensa ai nomi di Vlahovic e Xhaka per rinforzare la squadra di Allegri in vista della prossima stagione. Il tecnico toscano ha richiesto calciatori d’esperienza per poter lavorare da subito al meglio, infatti ha anche avuto un colloquio con Kyle Walker per convincerlo a rimanere. L’ex allenatore della Juventus vuole scrivere nuove pagine di storia di questo Milan.

Il Diavolo è disposto a soddisfare le richieste di Allegri in tutto e per tutto data la terribile situazione in cui si sono dovuti catapultare per gli scarsi risultati ottenuti nella stagione da poco trascorsa.La dirigenza ha intenzione di riconquistare il cuore dei tifosi e per farlo sa che esiste solo un modo: vincere e convincere. Per farlo forse ci vorrà tempo, a meno che Massimiliano Allegri non si reinventi Antonio Conte e compia i suoi stessi miracoli. Difficile ma forse non impossibile.

Vlahovic torna da Massimiliano Allegri? Uno strano binomio

Dusan Vlahovic sotto l’ala di Massimiliano Allegri non ha fatto benissimo ma pare che la Juventus voglia venderlo, nonostante Tudor lo ami calcisticamente parlando. Il serbo ha bisogno forse solo di cambiare area e potrebbe farlo anche con un tecnico con cui l’amore non è mai sbocciato come Max. Un buon modo per “costringerlo” a farlo sbocciare. Il numero 9 ha un disperato bisogno di fiducia e al club in Via Aldo Rossi servono calciatori in cerca di riscatto. Serve un bomber da 20 goal a campionato.

Vlahovic ha chiesto ai bianconeri la cessione ed è disposto anche a fare un passo indietro per la sua carriera per arrivare ad un punto maggiore in un futuro prossimo, magari molto più vicino di quanto il classe 2000 pensi. I bei tempi di Firenze potrebbero non essere solo più un lontano ricordo, in quel di Milanello.