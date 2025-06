Vlahovic con Allegri, la notizia che frena tutto: per il Milan è dura

Spuntano delle dichiarazioni molto interessanti sul possibile arrivo di Dusan Vlahovic al Milan, che sarebbe frenato dal rapporto con Massimiliano Allegri

Il Milan è alla costante ricerca di un centravanti. Igli Tare sta valutando al meglio tutte le opzioni sul tavolo, tra le quali figura anche quella di Dusan Vlahovic, che potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. Si è parlato addirittura di uno scambio con il club rossonero per Theo Hernandez. Entrambi non rinnoveranno e quindi si cercano delle soluzioni che accontentino tutti.

Rapporto difficile tra Vlahovic e Allegri alla Juventus

Tra Vlahovic e Allegri, però, non è che ci fosse un ottimo rapporto alla Juve. Ne ha parlato Paolo Paganini, giornalista, ai microfoni di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio: “Per Vlahovic il problema è dentro casa. Rischi di perderlo a parametro zero ormai. E poi c’è il discorso da fantamercato che riguarda Theo Hernandez con Vlahovic al Milan, ma mi sembra più fantamercato. Perché non è che i rapporti tra Allegri e Vlahovic fossero idilliaci alla Juve“.

Al Milan le cose potrebbero essere diverse, perché l’ambiente è differente e perché entrambi cercano rilancio. Però è chiaro che la notizia di un rapporto difficile tra i due potesse essere motivo di freno nell’eventuale trattativa.