“Vuole tornare in Italia”: Il Milan sogna, già individuato l’erede di Leao

Il Milan pare aver messo alla berlina ormai Rafa Leao e nel frattempo va alla ricerca del suo sostituto nel breve periodo

Dopo una stagione deludente chiusa al nono posto, il Milan cambia radicalmente. La dirigenza ha affidato l’area sportiva a Igli Tare, ex Lazio, che in meno di 48 ore ha riportato Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Il tecnico, già campione d’Italia con il Milan, è stato accolto con entusiasmo dai tifosi. Tuttavia, non basta il cambio in panchina: servirà una profonda rivoluzione nella rosa. Restano in bilico i futuri di Maignan e Theo Hernandez, corteggiati da club arabi. L’unico a salvarsi nella scorsa stagione è stato Reijnders, ora passato al Manchester City.

Nelle ultime ore si è parlato anche di una possibile partenza di Rafa Leao in direzione Monaco di Baviera: in tal caso il Milan si sarebbe già cautelato.

Mercato Milan, avviati i contatti con Federico Chiesa

Con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, i rossoneri pianificano una campagna acquisti ambiziosa. Tra i nomi più caldi c’è quello di Federico Chiesa. L’esterno offensivo, passato al Liverpool la scorsa estate, non è mai riuscito a imporsi sotto la guida di Arne Slot. Poco spazio, prestazioni opache e una stagione da dimenticare hanno portato l’ex Juventus a riflettere sul futuro.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Chiesa ha espresso il desiderio di tornare in Italia. Il Milan ha avviato i primi contatti esplorativi per capire i margini di una possibile trattativa. Allegri, che conosce bene il giocatore, lo ritiene ideale per il suo 4-3-3: corsa, qualità e intensità, tutte caratteristiche perfette per rilanciare l’attacco rossonero.