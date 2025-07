Addio Milan, cessione ai dettagli per il rossonero: la formula stupisce tutti

Tutto pronto per un altro addio in casa Milan. Il club rossonero si prepara a salutare il giocatore con una formula che ha stupito tutti i tifosi.

Giorni caldi per il Milan che nelle ultime ore ha accelerato sul fronte acquisti. Nella giornata di ieri il club rossonero ha ufficializzato Pervis Estupinan per la corsia di sinistra e in queste ore sembra aver finalmente sbloccato l’affare Ardon Jashari. Il Diavolo ha infatti alzato l’offerta per il centrocampista svizzero, con il Club Brugge che sembra pronto ad accettare.

Tra un colpo in entrata e l’altro, il Milan è però concentrato anche sul mercato in uscita. Per poter regalare a Max Allegri nuovi innesti, è infatti fondamentale riuscire a cedere anche alcuni esuberi. L’ultimo nome sulla lista che è pronto a lasciare la Milano rossonera è Lorenzo Colombo.

Milan, è fatta per Colombo al Genoa: prestito con diritto che può diventare obbligo

Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, Lorenzo Colombo è pronto a salutare nuovamente il Milan. L’attaccante classe 2002, nell’ultima stagione in prestito all’Empoli, è sempre più vicino al trasferimento al Genoa. Nelle scorse ore il club rossoblù ha limato gli ultimi dettagli assicurandosi le prestazioni del 23enne.

L’intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza del Genoa. Una formula che ha stupito molti tifosi che si aspettavano l’ennesimo prestito con diritto di riscatto come accaduto nelle scorse stagioni.

Questa volta, invece, l’addio definitivo di Colombo è tutt’altro che improbabile. La salvezza del Genoa non è di certo impossibile, con Colombo che potrebbe seriamente lasciare il Milan in maniera definitiva dopo una serie di prestiti (Cremonese, SPAL, Lecce, Monza, Empoli) che lo hanno sempre visto tornare alla base al termine di ogni stagione.